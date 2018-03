El Barça anticipa el fitxatge d’Arthur

Qui és Arthur Melo? Com juga? Quin paper exerciria al Camp Nou? Són les preguntes que va generar ahir el comunicat del Barça, que va fer oficial que ha tancat un acord per comprar el migcampista del Grêmio de Porto Alegre per 30 milions d’euros. Hi ha temps fins al juliol per fer efectiu el fitxatge però, en cas que arribi, ¿què se n’ha d’esperar, d’un futbolista de 21 anys que tot just treu el cap a l’elit? L’ARA ha consultat tres experts en futbol per valorar el fitxatge.

La primera veu és Thiago Arantes, periodista brasiler que ha seguit de prop l’evolució d’Arthur: “És un migcampista gairebé únic en el futbol brasiler. Té la capacitat de donar bona sortida de pilota a l’equip, arribar des de segona línia amb xuts llunyans i fer passades diagonals buscant els davanters”. Però destaca que el més important que fa és “aclarir les jugades”. “Al Grêmio, gairebé totes les pilotes passen per ell i sempre fa alguna cosa (ja sigui un canvi de direcció, una pilota llarga o un gir) que millora les jugades i amplia les opcions que l’equip pugui crear ocasions de gol”. Tot i les lloances, Arantes es mostra prudent perquè és “un futbolista molt jove” a qui encara li convindria una temporada completa més abans de sentir-se del tot preparat per jugar al Camp Nou. “Aquests mesos que queden són importants per consolidar-se al Brasil i, després, adaptar-se a Europa”.

L’especialista en futbol internacional a la Cadena SER Bruno Alemany hi coincideix, tot i que en destaca una “maduresa” que amaga la poca experiència que realment té. I aquesta sobrietat damunt la gespa l’ha aconseguida des de la intel·ligència posicional i la implicació defensiva. “Té molta personalitat i, tot i que no és alt, és potent i posa la cama amb convicció en les lluites amb els rivals”.

“Més d’inici que de desenllaç”

Ofensivament, el considera més un constructor de joc que no un últim passador. És més Busquets que Coutinho, per entendre’ns. “Li agrada més relacionar-se amb l’inici de la jugada que amb el desenllaç. Baixa ben avall per ajudar els centrals a donar claredat al joc i suport en la construcció dels atacs, i té bona visió de joc per enviar la pilota on més convé al seu equip”. “Finta bé, també es gira molt de pressa i té una conducció molt potent, i no li costa eliminar rivals”, diu per ampliar el perfil. Alemany li retreu alguna conducció excessiva i falta de gol, uns matisos que l’ajudarien a lluir encara més. En clau Barça, se l’imagina com un bon relleu de Rakitic i, fins i tot, de Busquets. “Aportaria l’equilibri al qual Valverde dona tanta importància i pot ser una ajuda clau a l’hora de fer que l’equip guanyi metres i porti bé la pilota a la zona de Messi”.

S’hi suma Fermín Suárez, analista també a la SER, que fins i tot s’atreveix a comparar-lo amb Verratti. “És un jugador de perfil mixt, capaç de donar-te molta continuïtat amb la pilota, de ser clarivident i precís en el toc. És de la mena de jugadors a qui els agrada estar tota l’estona tocant pilota. Participa molt, va a l’arrel de la jugada, li agrada associar-se en curt, però també és treballador sense pilota, ajuda per recuperar-la, no esquiva el contacte. No té cama dura però és actiu i fa feina”, el descriu.

En l’esquema de Valverde, Arthur encaixaria bé dins el 4-4-2 en un dels dos pivots o com a interior dret en un 4-3-3, diu Suárez, “tot i que potser és més de gestació que de transició”. I aquí fa aparèixer el nom d’Aleñà, un dels que, indirectament, es podrien veure perjudicats per l’arribada del brasiler, que també podria precipitar l’adeu d’Iniesta.

L’impacte de l’acord, que fa dies que es donava per tancat i que porta el segell de Robert Fernández, ha recuperat el cas Douglas. La diferència aquest cop és que les veus que arriben des del Brasil avalen molt més l’aterratge del migcampista que l’acord pel lateral. Són mesos decisius per veure què passa.