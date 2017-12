El Barça anuncia i retira un cartell on anticipava el retorn de Dembélé contra el Llevant

El Barça va anunciar durant uns minuts que Ousmane Dembélé estaria llest per al primer partit de Lliga de l'any, al Camp Nou, contra el Llevant, el 7 de gener. El club blaugrana va publicar als seus mitjans un cartell publicitari amb un eslògan on convidava a "compartir la màgia dels Reis", però amb dues clares referències al jugador francès.

D'entrada, la fotografia del cartell era la del jugador. Després, afegia un subtítol força explícit: "I no et perdis el retorn de Dembélé al Camp Nou". L'anunci, però, va ser retirat uns minuts després, segurament com a mesura de prudència. El davanter francès va patir un trencament al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra a mitjans de setembre al camp del Getafe. La seva recuperació ha anat millor del que es preveia, però malgrat que ja porta algunes setmanes entrenant-se, tant el club com Ernesto Valverde han preferit no forçar-ne el retorn abans d'aquest gener.