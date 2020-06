El Barça busca les semifinals, i la Penya, somiar

El Barça podria convertir-se en el primer equip classificat per a les semifinals de la Lliga Endesa si derrota el Bilbao Basket (18.30/ #Vamos) en el quart partit del grup A de la fase final del torneig, a València. Després de superar el Baskonia, el Barça ha guanyat els tres primers partits del seu grup. “El nivell de bàsquet de l’equip no és tan alt com volíem, però esperem mantenir la mateixa línia de joc durant els 40 minuts”, va admetre Ante Tomic després de derrotar l’equip de Vitòria en un partit en què el ritme físic va provocar problemes a jugadors com Mirotic. “Estan una mica tocats per les lesions però per sort cap és greu”, va dir el croat sobre el seus companys. A les 21.30, el Joventut de Badalona, amb un triomf i dues derrotes, haurà de derrotar un Iberostar Tenerife ja eliminat si vol tenir opcions de ser segon de grup i classificar-se per a les semifinals. El base Arturs Zagars va deixar clar a la prèvia que l’equip badaloní “ho seguirà intentant mentre tingui opcions de classificació”. Les opcions del club català es van complicar després de perdre contra l’Unicaja. El jugador letó va admetre que no estan “acostumats” a jugar tres partits en una setmana, com està passat a la fase final. I més quan la Penya arriba amb la plantilla més jove del torneig.

651x366 Campazzo, durant el València-Madrid de la lliga de bàsquet / EFE Campazzo, durant el València-Madrid de la lliga de bàsquet / EFE

El Madrid guanya patint

Al grup B, el Reial Madrid va patir de valent per derrotar el València per 95 a 90 en un partit molt igualat. Malgrat el bon inici dels homes de Pablo Laso, els madridistes van estar a punt de patir una segona derrota que els hauria posat contra les cordes, ja que a la segona jornada van caure contra el San Pablo Burgos. El Grup B es troba ara amb quatre equips amb dues victòries i una derrota: València, Madrid, Gran Canària i San Pablo Burgos.