El Barça, cara a cara amb els seus dubtes

La Primera Divisió de futbol, que no fa gaire semblava condemnada a no poder acabar la temporada per culpa del covid-19, recupera la normalitat. A l’espera que tornin els aficionats, ja han tornat els partits, els gols, les polèmiques arbitrals i, per descomptat, els debats sobre el joc del Barça. Com si s’haguessin quedat amagats a l’armari, hibernant durant tres mesos, els debats han tornat i demostren que estan en bona forma. Velles tradicions que s’adapten prou bé als nous temps. Al club blaugrana, el joc dels futbolistes sempre és jutjat amb més severitat per molts barcelonistes que per altres aficionats, a diferència d’un Madrid molt còmode amb el seu full de ruta: guanyar com sigui. Just després de perdre el liderat, el Barça rep l’Athletic Club en el segon partit consecutiu a l’estadi sense espectadors. Una revetlla de Sant Joan estranya (22h / Movistar La Liga) que podria convertir-se en una oportunitat per llepar-se les ferides de Sevilla. O per fer més greu el mal.

Queixes dels serveis mèdics

Setién, que quan va arribar per ocupar el lloc de Valverde va prometre que l’equip jugaria bé, seria atrevit i els joves de La Masia tindrien oportunitats, ha convocat vuit jugadors del segon equip per rebre els bascos, tot i que un es quedarà fora d’una llista de 24 futbolistes on torna Umtiti i segueixen lesionats De Jong i Sergi Roberto. El paper dels joves, de fet, va ser un dels punts de debat en la prèvia, ja que Ansu Fati no va jugar ni un minut a Sevilla. “Hi pot haver nanos joves que pensin molt bé, però la cosa normal és que com més anys tinguin millor pensaran i decidiran. No és una qüestió de recorregut, cal afinar en algunes situacions que depenen de pensar millor i no de córrer més”, va dir el tècnic. El partit arriba just quan Televisió de Catalunya va informar que alguns jugadors desconfien dels serveis mèdics del club, queixant-se per diagnòstics poc precisos i recuperacions mal planificades. Frenkie de Jong de fet, estaria meditant marxar als Països Baixos per recuperar-se, enfadat amb com s’ha tractat la seva lesió.

Per al partit contra l’Athletic, que no guanya al Camp Nou des del novembre del 2001, Setién té dubtes en cadascuna de les tres línies del seu equip. A l’eix defensiu, Piqué encara no ha descansat. Al mig del camp, sense de Jong, Rakitic, Arturo Vidal i Arthur es juguen dues de les tres posicions; i al davant el dilema de sempre sobre qui acompanya Messi, ja que Griezmann continua sense marcar diferències i Luis Suárez no sembla estar al cent per cent després de tants mesos de baixa. Però Setién sap que l’equip no sol fallar al Camp Nou, tot i que el primer partit jugat a l’estadi sense espectadors, contra el Leganés, va ser fluixot. Ara, amb el Madrid al davant, fallar seria entregar mitja Lliga als blancs. “És veritat que el goal average ens situa per sota del Madrid, però la situació continua sent molt semblant. Nosaltres no ens podem permetre cap errada, però ells tampoc. Abans de la represa ja pensava que hauríem de guanyar tots els partits o gairebé tots, i ho continuo pensant. Però és el mateix per als dos equips”, va explicar Setién.