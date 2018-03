Un Barça B castigat per les baixes rep l'Osasuna

Un Barcelona B ple de baixes, vuit entre lesionats i jugadors internacionals, buscarà fugir del descens contra un Osasuna que no vol allunyar-se dels llocs de promoció (18h). El filial blaugrana tindrà fins a vuit baixes sumant els quatre internacionals -Marcus McGuane, Abel Ruiz, Jorge Cuenca i Juan Miranda-, així com Ferran Sarsanedas, Marc Cardona, Jose Arnaiz i Oriol Busquets, que segueixen recuperant-se de les seves respectives lesions.

Vuit absències sensibles per a l'entrenador de l'equip blaugrana, Gerard López, que recuperarà, no obstant això, un jugador important a la medul·lar com Íñigo Ruiz de Galarreta, que ha rebut l'alta mèdica de la seva lesió. Buscarà el conjunt català posar fi a quatre empats consecutius collits contra el Gimnàstic de Tarragona (1-1), l'Oviedo (0-0), el Numància (2-2) i el Lorca (1-1).

Encara que més necessari és sumar els tres punts a casa, on el Barcelona B suma dos punts dels últims nou possibles, una trajectòria que contrasta amb els últims resultats collits com a visitant. Lluny del Miniestadi, el conjunt català no perd des del passat 15 de desembre contra el Cadis. Malgrat la seva bona trajectòria a domicili, l'equip blaugrana segueix quinzè, a quatre punts de la Cultural Lleonesa, el primer rival en posicions de descens.