El Barça no té compassió del Granollers a l'Asobal (19-43)

El Barça de Xavi Pascual ha recuperat les bones sensacions i ha vençut el Granollers en el derbi de l'Asobal (19-43). D'aquesta manera, el conjunt blaugrana s'ha recuperat de l'ensopegada a Europa contra el Pick Szeged hongarès. De fet, els visitants han anat per feina des del primer moment, amb un parcial d'1 a 5 que ja ha deixat el partit decantat per als culers en un tres i no res. La diferència s'ha anat eixamplant a tota velocitat, i els de Pascual s'han situat amb un màxim avantatge d'11 gols amb el 7 a 18 que marcava l'electrònic de l'Olímpic de Granollers. Al descans s'hi ha arribat amb 12-21, i el poderós Dika Mem marcant la diferència des de la distància.

A la represa, el Barça ha seguit incrementant el ritme, i ha acabat superant els vallesans per 24 gols de diferència. Ariño i N'Guessan, amb quatre gols cadascun, han acompanyat Mem i Aleix Gómez (6 gols cadascun) en la faceta ofensiva. Els 14 jugadors de camp que ha utilitzat Pascual han marcat. El Granollers arribava al derbi com a tercer classificat, fent una bona campanya, però amb els 4 gols d'Adrià Figueras no n'hi ha hagut prou per posar la por a un Barça que ha comptat amb l'encert de Gonzalo Pérez de Vargas, que ha acabat el partit amb un 44% de llançaments aturats.

El derbi ha arrencat amb crits de "Llibertat" a les graderies de l'Olímpic de Granollers, amb el públic reclamant que s'acabi l'empresonament dels líders d'Òmnium Cultural i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i dels membres del govern de la Generalitat.