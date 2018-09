El Barça, contra Anoeta i el desgast

“Tot i que hi vam guanyar la temporada passada, Anoeta és un estadi on històricament el Barça pateix per treure’n bons resultats”. D’aquesta manera, Ernesto Valverde alerta de la dificultat de jugar a domicili contra la Reial Societat. Abans de l’arribada del tècnic basc a la banqueta blaugrana, el Barça havia acumulat fins a set visites seguides de Lliga sense conèixer la victòria a Anoeta. El Txingurri va acabar el curs passat amb el particular malefici blaugrana al feu donostiarra (2-4), però no oblida la dificultat que suposa tornar a la competició en una plaça com Anoeta, i més després d’una aturada de seleccions en què els quilòmetres i el desgast carreguen les cames. Avui (16.15 h, BeIN La Liga), les rotacions i la complexitat d’un Anoeta reformat se citen amb el Barça.

Abans de fer les maletes cap a Sant Sebastià, Valverde va admetre ahir que segurament haurà de fer alguns canvis en el seu onze titular pel cansament que han acumulat molts dels seus futbolistes amb les seves seleccions. La primera acció del preparador basc després de l’aturada ha sigut deixar el migcampista brasiler Arthur fora de la convocatòria. L’exjugador del Gremio ha sigut l’últim a tornar a la disciplina blaugrana juntament amb el seu compatriota Philippe Coutinho. Tots dos van arribar el dijous a Barcelona i només es van exercitar ahir a les ordres del Txingurri.

Tot i que Arthur ha firmat bones actuacions amb el Brasil, amb qui ha debutat durant aquesta aturada de seleccions, Valverde ha decidit deixar-lo fora d’una llista on sí que han entrat Thomas Vermaelen i Rafinha Alcántara com a principals novetats. “Ha arribat a una plantilla molt competitiva, ve d’una setmana en què ha viatjat molt i s’ha d’acabar d’acoblar a l’equip”, va argumentar Valverde per explicar la baixa d’Arthur. Per tancar qualsevol tipus de polèmica, però, el tècnic basc el va elogiar: “Està adaptat al nostre joc, és un jugador molt segur amb la pilota i tindrà molt recorregut amb nosaltres”.

Set partits en 23 dies

Per a Arthur l’oportunitat de guanyar-se la confiança de Valverde no arribarà a Anoeta, però segur que ho farà ben aviat: el Barça jugarà set partits (cinc de Lliga i dos de Champions) els pròxims 23 dies. “És evident que haurem de fer rotacions, necessitem més que onze jugadors. N’haurem d’utilitzar diversos per evitar les lesions i estar suficientment frescos”.

Els que arribaran en plenes garanties al partit d’Anoeta, el primer duel del Tourmalet que li espera al Barça aquests dies, són Leo Messi, Gerard Piqué i Jordi Alba. Tres puntals de l’onze titular que, per diferents motius, no han viatjat amb les seves seleccions. Piqué ha deixat la selecció espanyola i Messi s’ha apartat temporalment de l’argentina per decisió pròpia. En canvi, Jordi Alba no ho ha fet perquè Luis Enrique va decidir convocar només els blaugranes Sergio Busquets i Sergio Roberto. “No em preocupa que només hi hagi dos jugadors nostres amb la selecció espanyola, però treballarem perquè n’hi hagi més”, va afirmar ahir Valverde, tot i que no va amagar la seva satisfacció perquè Messi, Piqué i Alba estiguin descansats.

Tots tres apunten a titulars avui, mentre que els futbolistes que podrien rotar respecte a l’últim onze que el basc va utilitzar a la Lliga podrien ser Umtiti, Busquets i Coutinho. Tots tres són els internacionals que han acumulat més minuts amb les seves seleccions: 180 el francès, 150 el de Badia del Vallès i 124 el brasiler. Jasper Cillessen també ha jugat 180 minuts, però la titularitat de Marc-André Ter Stegen és indiscutible.

Clement Lenglet podria substituir al seu compatriota Umtiti a l’eix de la defensa, mentre que Rafinha podria suplir Coutinho a la posició d’interior. Més complicat és imaginar-se la no titularitat de Busquets, però Valverde no va descartar ahir que Ivan Rakitic (90 minuts amb Croàcia) o Sergi Roberto (11 amb Espanya) puguin ocupar la posició de pivot i descarregar de minuts el de Badia. Seguint aquesta hipòtesi, el mig del camp blaugrana de demà podria estar format per Roberto, Rakitic i Rafinha, cosa que ubicaria Semedo al lateral dret i deixaria les posicions d’atac per a Messi, Suárez i Dembélé.

Valverde: “Busquets és únic”

Ahir, en la setmana que es compleixen 10 anys des que Busquets juga al primer equip del Barça, Valverde es va desfer en elogis cap al migcampista: “És únic. És un jugador fonamental per a nosaltres i fa molts anys que marca l’estil del Barça”. Per no despertar de nou els fantasmes d’Anoeta, Busquets portarà, un cop més, el timó del Barça.