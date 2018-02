Un Barça amb tot contra Paco Jémez

El segon equip més golejat a casa seva contra l’equip que més gols fa a domicili aquesta temporada a la Lliga. Les estadístiques conviden a l’optimisme en el partit que enfrontarà aquest vespre (21.00 h / Movistar Partidazo) el Las Palmas i el FC Barcelona a l’Estadi de Gran Canària.

Que els canaris, antepenúltims a la taula amb només 19 punts, siguin el segon equip més golejat com a local (només superat pel Betis, que n’ha encaixat 28 al Benito Villamarín) no és precisament culpa del seu actual entrenador, Paco Jémez, el quart que passa per l’entitat aquesta temporada després de la renúncia de Manolo Márquez a la sisena jornada; la destitució del seu substitut, Pako Ayestarán (sis derrotes i un empat en set partits), i l’interinatge de Paquito Ortiz. De fet, amb Jémez, les xifres de l’equip canari han millorat considerablement: dels 19 punts que han sumat en total, vuit han sigut amb ell, gràcies a les victòries contra el València (2-1) i el Màlaga (1-0) i els empats a domicili contra l’Athletic (0-0) i el Leganés (0-0). Tot i que, lluny de Las Palmas, han encaixat dues golejades: 6 a 0 contra el Girona i 3 a 0 contra l’Atlètic de Madrid.

36 GOLS Ha encaixat Paco Jémez quan s'ha enfrontat al Barça amb el Rayo Vallecano

Amb la mà de Jémez, de moment, no n’hi ha hagut prou perquè els canaris hagin pogut abandonar els llocs de descens, cosa que converteix el partit d’avui en un d’aquells enfrontaments trampa. “El Las Palmas passa per una situació complicada, però abans de l’arribada de Jémez encara estaven pitjor. Ara són a una victòria de la salvació i en aquest partit s’hi juguen molt. Nosaltres també”, va alertar ahir Ernesto Valverde abans de l’últim entrenament de l’equip a Barcelona. El tècnic, amb la convocatòria (s’emporta Luis Suárez, apercebut de sanció, Messi i Piqué a Las Palmas), ja va evidenciar que avui tampoc serà un dia per fer experiments i que, abans de pensar en l’Atlètic de Madrid, s’han de fer els deures contra el Las Palmas, de qui valora les qualitats que Jémez els ha impregnat. “No s’amagaran, faran una pressió alta i intentaran sortir amb la pilota jugada, això suposarà un desgast per a nosaltres. També han millorat defensivament”, va afirmar Valverde.

Quan Jémez va jugar amb la pilota

Tot i les advertències del tècnic basc, la realitat és que, xifres en mà, Paco Jémez, lloat per alguns pel seu atreviment i criticat per d’altres per descuidar la línia defensiva, no sap què és guanyar contra el Barça. Com a tècnic del Rayo Vallecano entre el 2012 i el 2016, l’entrenador andalús es va enfrontar vuit cops als blaugranes amb un resultat demolidor: vuit derrotes i un total de 36 gols encaixats, una xifra que representa una mitjana de 4,5 gols rebuts per partit contra el Barça.

Entre aquestes golejades blaugranes, però, sempre serà especialment recordat el dia en què el Rayo de Jémez va disputar la possessió de la pilota al Barça del Tata Martino, que va guanyar per 0 a 4. Un partit en què, tot i haver guanyat per golejada, l’entrenador argentí del Barça va rebre unes crítiques que li van fer entendre què significa entrenar un equip que havia acumulat durant més de 300 partits el domini de la pilota. Jémez va tornar a arravatar la possessió al Barça de Luis Enrique, la temporada 15/16, quan va caure golejat per 5 a 2 al Camp Nou.

D’aquests 36 gols que Jémez ha encaixat del Barça, Leo Messi n’ha marcat catorze. Pel que fa a l’enfrontament Valverde-Jémez, els dos tècnics s’han vist les cares nou vegades, amb un balanç de set victòries per a Valverde i dues per a Jémez (una contra el València i una altra contra l’Athletic).

Un onze sense excessives rotacions

Sigui com sigui, el tècnic no es refia d’aquestes xifres i avui no es preveuen gaires rotacions a l’onze. A la davantera, Alcácer podria substituir Suárez o apostar per un trident inèdit format per Dembélé, Messi i Coutinho. Al mig del camp, previsiblement descartarà Rakitic, que deixarà lloc a Paulinho, mentre que Iniesta podria ser titular després de descansar contra el Girona. Falta veure si jugarà Busquets, que podria ser substituït per André Gomes, a qui Valverde veu, fins i tot, com a relleu de Sergi Roberto al lateral dret si calgués després de la lesió de Semedo. Finalment, a la defensa, tot i que Valverde va explicar ahir que Piqué s’està entrenant amb normalitat, segurament Vermaelen ocuparà el seu lloc. Digne ocuparà el d’Alba, sancionat.

Encara que el tècnic basc no hagi apostat gaire per fer rotacions, el partit de diumenge contra l’Atèlitc obliga a fer-ne i, més, quan els madrilenys tindran un dia més per descansar, ja que van jugar ahir contra el Leganés al Wanda. “El calendari aquesta jornada ens perjudica. L’Atlètic juga avui [per ahir] i no estem parlant d’un partit d’Europa League, sinó de Lliga”, va expressar ahir resignat Valverde, que ja va veure com a la Lliga de Campions abans de jugar contra el Chelsea també va tenir un dia menys de descans.