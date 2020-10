El Barça, contra els seus fantasmes europeus

Lluny queda el record d’aquell Barça que aterrava a una ciutat europea precedit per la seva bona fama. Torí va rebre amb certa indiferència l’equip de Ronald Koeman. Pocs curiosos esperaven fora de l’estadi desafiant el fred que cada tardor comença a baixar dels Alps fins la capital piemontesa. Pocs partits tenen el cartell d’un Juve-Barça (21h/ Movistar Champions), però aquest any de penúries els dos conjunts s’intenten llepar les ferides com poden. La Juve segueix perseguint el somni de trencar una sequera de més de 25 anys sense la Champions. I el Barça, sense president, vol tornar a sentir-se important, perquè després de nits com les de Roma, Liverpool o Lisboa, ja no fa respecte a Europa. Viatjar pel continent, darrerament, és despertar fantasmes que fan por a un club fràgil.

Koeman, conscient de tot plegat, demana calma. “Quan vaig parlar amb el Barça sabia que no seria fàcil pels canvis que volem fer, pel tema del coronavirus i la situació econòmica. El repte és tan gran, que només demano tranquil·litat i temps perquè estem canviant moltes coses”, va explicar a la sala de premsa d’un estadi on encara no ha guanyat. La història és cíclica, i de tant en tant el Barça pateix una crisi tant violenta que els seus adversaris es freguen els ulls, sorpresos. I així, la Juve rep un equip sense president, amb la plantilla preguntant-se amb qui negociaran els sous. Un Barça que ha guanyat tot just un dels últims quatre partits. Coses del futbol, la Juve tampoc arriba gaire contenta. Andrea Pirlo, en la seva primera temporada com a tècnic, es trenca les banyes per refer un equip que, com li passa al Barça, tampoc té centrals, per les baixes de Chiellini i De Ligt, a més del dubte de Bonucci. Normalment clubs altius, el Barça i la Juve es retroben travessant un desert. I ni els serveix tenir a les seves files Messi i un Cristiano Ronaldo que finalment serà baixa, després de donar positiu de nou per covid-19. Koeman, que no sembla nerviós, apostarà per una defensa formada per Lenglet i l’uruguaià Araujo, perquè no li queden més centrals a causa de les baixes de Piqué, Umtiti i Mínguez, l’únic central del filial inscrit a la Champions. La baixa de Coutinho hauria de permetre a Griezmann tenir una oportunitat per redimir-se, després de dos partits consecutius a la banqueta.

Pjanic vol una oportunitat

Un dels dubtes serà si Koeman dona una oportunitat a Miralem Pjanic, protagonista fa pocs mesos d’un polèmic traspàs entre els dos clubs, quan Arthur va marxar a Torí i el bosnià a Barcelona. De moment, cap dels dos juga gaire, perquè Koeman prefereix un doble pivot amb Busquets i De Jong. “Hi ha molta competència en els grans clubs. Soc aquí per jugar, per ajudar. I esclar que tots tres [Busquets, De Jong i ell] podem jugar junts. L’única cosa que puc fer és entrenar-me bé i després esperar que l’entrenador decideixi”, va explicar Pjanic en roda de premsa a l’estadi que fins fa poc era casa seva. Arthur, per la seva part, intentarà treure el cap a l’equip titular, tot i que Pirlo sembla preferir Rabiot, Rodrigo Bentancur, amb el colombià Juan Guillermo Cuadrado i Federico Chiesa per les bandes.

Koeman, que segueix amb la seva croada contra l’arbitratge espanyol, afronta un segon examen de nivell després de suspendre el clàssic, conscient que una nova derrota, just ara que marxa el president, faria miques la calma d’un club que confia trobar a la gespa la pau perduda als despatxos.