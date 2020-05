Bartomeu i l'art de sobreviure en una temporada convertida en un camp de mines

El Barça vivia dies clau per al seu futur just quan va arribar el covid-19. La pandèmia ha deixat contra les cordes el club, obligat a reinventar-se per afrontar un context en què deixarà d'ingressar molts milions. La maquinària de la junta de Bartomeu ja s'havia aturat abans de la crisi. Ja havia tocat acceptar que calia fer un nou referèndum per finançar l'Espai Barça, i ja s'admetia que no es podien continuar augmentat sous, perquè el club jugava amb foc: cada euro que entrava es gastava. Abans de la pandèmia, ja s'havia gestionat malament el comiat de Valverde, s'havien perdut dos títols, no s'havia pogut amagar la mala relació dels jugadors amb Abidal i havia esclatat el Barçagate. La temporada 2020-21 s'ha convertit en un camp de mines, però Bartomeu, especialista en l'art de sobreviure, ha sabut trobar la part bona de tot plegat per tirar endavant.

El covid-19 també ha permès amagar-se una mica. Amb els aficionats pendents d'altres coses i molts d'ells emprenyats de veure com el futbol gaudeix de més privilegis que altres sectors, la directiva ha gestionat amb més calma de l'esperada els últims episodis espinosos, com la dimissió de sis directius. Ara la directiva espera el resultat de l’auditoria externa encarregada a PriceWaterhouseCoopers. Totes les entrevistes ja s’han fet i els treballadors del club ja han lliurat els documents necessaris, però els resultats segueixen sense arribar. Consultat, el club explica que ignoren quan podrien tenir-la perquè dependrà d’aquesta empresa, líder del sector. PriceWaterhouseCoopers es va escollir perquè, normalment, el Barça treballa amb una empresa d’auditories diferent, Ernst&Young, i era una manera de garantir la independència d’una auditoria que podria marcar el futur de treballadors del club. I de directius. El club ha passat de negar-ho tot sense gaire traça a acceptar que caldrà sortir d'aquest cas acceptant que, en tot plegat, no hi havia ni un pam de net. Però la clau és qui és el culpable. Depenent de fins a on arribin les responsabilitats, rodaran caps o no.

El club explica que serà "transparent" quan arribin els resultats d’una auditoria que hauria de permetre entendre qui va encarregar la feina de monitoritzar les xarxes socials a certes empreses, per quina raó es van fraccionar les factures per evitar la comissió de control i si es va pagar un preu per sobre del mercat. Malgrat la pressió generada pel cas, Bartomeu sembla tranquil i està segur que podrà exhaurir el mandat, que s'acaba l’estiu del 2021. El president sempre ha defensat que no estava al corrent dels detalls i aquests dies treballa més hores que mai, des de casa, en els aspectes que realment el preocupen: la gestió econòmica. La crisi causada pel covid-19 podria comportar deixar d’ingressar uns 150 milions d’euros i, depenent dels moviments del mercat de fitxatges, el club podria tancar l’exercici amb pèrdues.

Malgrat la greu situació econòmica, va ser el mateix Bartomeu qui va encapçalar la proposta de trobar un cognom comercial per a l’estadi la temporada vinent, per donar tots els diners a la lluita contra el coronavirus. La directiva està decidida a sortir del confinament amb la imatge reforçada, aprofitant que amb el futbol aturat es parla menys que abans dels problemes interns del club. Els socis tenen unes altres coses al cap, esclar. I la directiva confia en poder evitar problemes econòmics pactant una retallada de sou amb els jugadors. Malgrat l’acord per estalviar-se una part del salari dels futbolistes durant l’aturada, la relació entre el vestidor i els directius no és la més bona. La junta sap que haurà de negociar sous a la baixa. I confia que la pressió social hi pugui ajudar.

La directiva vol sortir amb el cap alt d’un confinament que va començar amb la dimissió de sis directius. Aquella crisi ja sembla enterrada. A més, el públic serà ara més comprensiu si no es fan grans fitxatges per falta de diners. És més, molts socis ara ho exigeixen. Un escenari que no va del tot malament a un club que ja no va poder fitxar qui volia aquest gener i es va acabar quedant amb Braithwaite.

Així, aquests dies han servit per impulsar algunes de les línies de treball en el futur, ja previstes abans del covid-19, però especialment importants ara, com la plataforma d’ e-commerce i la creació de continguts digitals propis. El Barça, que va reaccionar més tard que uns altres clubs, també ha acabat tenint gestos solidaris com ara trucar a tots els socis de més de 80 anys. I, en pocs dies, ja s'han celebrat tres Lligues: les d'hoquei, handbol i futbol femení.

Però el futur està ple de mines. El resultat de l’auditoria podria tornar a crear problemes a una junta que té alguns casos amb la justícia oberts, com els dos judicis relacionats amb Neymar. I, sobretot, caldrà veure com encara Bartomeu la successió. Cap directiu sembla decidit a fer el pas. En primer lloc, Bartomeu, decebut amb Rousaud, no vol tenir ara directius més pendents de la seva agenda personal que no pas la de la directiva. I, en segon lloc, els directius que continuen fidels a Bartomeu han entès que el paper de delfí no és agradable, perquè no tens assegurat guanyar. I el nom que s’apuntava com a candidat continuista des de fora, Jordi Roche, s’ho rumia perquè, si fa el pas, no vol ser continuista. Voldria crear el seu propi projecte.

El repte de la directiva és arribar al 2021 sense deutes i allunyar el fantasma d’haver de posar diners de la seva butxaca en una acció de responsabilitat. I, si és possible, cedir el mandat a una junta que sigui més o menys afí, per evitar que algú aixequi catifes. Just quan es parla menys del Barça, en temps de covid-19, l’activitat soterrada és més alta que mai. Són dies de converses i plans de futur. En aquests mesos es construeix el Barça del futur. Un Barça que necessita sortir-ne reforçat econòmicament i tancar carpetes. Algunes ben fosques, per cert.