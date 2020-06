‘El cant dels ocells’ sonarà al Camp Nou interpretat per músics del Liceu per recordar les víctimes del covid-19

El futbol tornarà aquest dimarts al Camp Nou sense públic a les graderies, però el Barça ha preparat un homenatge per a les persones que han estat víctimes del covid-19 i les seves famílies. Abans de l’inici del partit contra el Leganés, els jugadors, que portaran un braçal negre en senyal de dol, guardaran un minut de silenci especial mentre a través dels videomarcadors de l’estadi es podrà veure els músics del Gran Teatre del Liceu interpretant El cant dels ocells.

‘El cant dels ocells’, interpretat per músics del Liceu, sonarà en la prèvia del #BarçaLeganés en memòria de les víctimes de la Covid-19 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 15, 2020

La peça està interpretada en el vídeo d’homenatge per tota la secció de violoncels de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, formada per nou músics, en la versió que el mateix Pau Casals va arranjar per a un grup d’aquest instrument. Per motius de seguretat, els músics no seran físicament a l’estadi i el que es veurà serà un vídeo dels intèrprets tocant la peça al terreny de joc en una gravació que va tenir lloc el dijous 10 de juny al Camp Nou, seguint tots els protocols sanitaris i de seguretat pertinents.

Accions per fomentar el suport als jugadors

Després de l’homenatge a les víctimes, la pilota prendrà el protagonisme en un Camp Nou sense públic a les graderies. El club ha explicat que es podrà sentir una versió del Cant del Barça, l’himne oficial blaugrana, cantada pels fans del Barça que han participat en l’acció que han dut a terme conjuntament el club i la companyia de comunicacions Viber. Aquesta empresa va convidar tota la seva comunitat a enregistrar-se en vídeo cantant l’himne a cappella, i amb tots els arxius rebuts s’ha fet un muntatge audiovisual que s’emetrà pels videomarcadors del Camp Nou.

Totes aquestes iniciatives seran visibles pels espectadors a través de la retransmissió televisiva, i des de casa es podrà escollir entre seguir el partit des d’una experiència més propera a la que viuran els jugadors –veient la graderia real amb les accions desplegades pel club i sense so ambient–, o bé una de més retocada, impulsada per la Lliga de Futbol Professional (LFP), en què un efecte virtual simularà la presència de públic blaugrana a l’estadi, al qual se li sumarà un so ambient de graderia de partit de futbol.