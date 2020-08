Piqué: «'Vergonya' és la paraula»

El dia d’avui quedarà per a la història i Piqué n’ha estat totalment conscient després del partit. “ Vergonya és la paraula. No podem competir així. No podem anar així per Europa. No és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada. Espero que serveixi d’alguna cosa. El club necessita canvis”, ha dit el capità blaugrana després de la derrota del Barça contra el Bayern als quarts de final de Lisboa (2-8). Sense voler assenyalar jugadors ni tècnic, el capità ha fet una forta autocrítica i s’ha posat a disposició per fer els canvis que siguin necessaris: “Soc el primer que m’ofereixo a marxar del Barça si ha de venir sang nova. Ara ja sí que hem tocat fons. Tots hem de pensar què és el millor per al Barça. El fi de cicle no sé com catalogar-lo. Hem tocat fons i calen canvis. No només dels jugadors. No estem anant pel bon camí. No hi ha més, no es pot emmascarar el que veiem al camp. El partit és inacceptable per a un club com el FC Barcelona", ha insistit el central.

Quique Setién, però, no pensa encara en el futur. “Seguir l'any que ve? Està tot molt pròxim com per posar-me a pensar si continuaré o no. No depèn de mi, hem de fer una reflexió per valorar què suposa per al Barça una derrota tan humiliant com la d'avui”, ha comentat el tècnic. "Evidentment, m'ha dolgut aquesta derrota tan àmplia i de la manera en què s'ha produït. I no només pel meu futur em preocupa, perquè ja conec la professió que he triat, però aquesta derrota tan dura és especialment dolorosa per al club", ha afegit.

Setién ha volgut enviar a l'afició un missatge d'esperança de cara a un futur incert. “El missatge crec que és clar. No hi ha un missatge constructiu que pugui servir, perquè estan tots tremendament frustrats. Per a l'afició és tremendament dolorosa, i nosaltres som professionals i ens fa molt mal. Cal encaixar-ho i assimilar-ho. Això és inevitable i cal pensar que el futur serà millor i que cal recuperar-se d'aquesta imatge que hem transmès avui de cara al futur”. El tècnic també ha volgut donar la raó a Gerard Piqué en referència a la seva proposta de fer canvis en l'estructura professional del club: “Les paraules de Piqué? Jo porto 6 mesos aquí i tampoc ho sé tot… Segurament té raó. Alguna cosa s’haurà de canviar”, ha assegurat.