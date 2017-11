Un Barça desorientat torna al Palau Blaugrana

L’imprevisible Barça Lassa torna al Palau Blaugrana (21 h) encara desorientat després de viure una setmana ben estranya, que va començar guanyant a la pista del Madrid però que va seguir amb una derrota incomprensible a la pista del Bamberg alemany en què va deixar escapar un partit que havia arribat a guanyar per 26 punts. Tot just dos dies després de caure a Baviera, l’equip de Sito Alonso rep un València que també va ser derrotat en l’última jornada europea, a casa contra l’Armani Jeans italià.

Alonso va donar la cara en la roda de premsa prèvia al duel i va admetre que l’equip “té pics molt alts i pics molt baixos, i en un equip fort tothom té la seva responsabilitat; hem de saber què fer quan es va guanyant o perdent i seguir el guió”. Alonso, que va admetre que el principal culpable de tot plegat és ell, com a tècnic, va insistir en la necessitat de trobar regularitat durant els partits. “Hem de donar importància a cada pilota. Anímicament no hi pot haver cap fissura”, va defensar després d’un entrenament de recuperació pensat de cara al partit contra el València. A Alemanya van destacar Sanders (17 punts, 5 rebots), Moerman (14 punts, 4 triples), Hanga (14 punts) i Seraphin (13 punts, 5 rebots), però va fallar la defensa d’un equip que va tornar a encaixar massa punts, especialment en els dos últims quarts.

Malgrat que l’equip funciona bastant bé a la Lliga, amb sis victòries en vuit jornades, el Barça Lassa lluita contra la necessitat d’aconseguir bons resultats després de la trista temporada anterior, amb Georgios Bartzokas a la banqueta. A Europa, de fet, l’equip blaugrana ja ha perdut cinc partits en set jornades, i això complica una mica el futur quan encara falten 23 partits per acabar aquesta fase. L’equip blaugrana, curiosament, ha ofert la seva millor versió europea contra rivals de nivell -els grecs Olympiacos i Panathinaikòs-, però en canvi va abaixar els braços a Belgrad contra l’Estrella Roja, a casa contra el Zalgiris de Jasikevicius, contra l’Armani Jeans a Milà, al Palau contra l’Anadolu Efes turc i finalment contra el Bamberg . Sito Alonso necessita trobar solucions, però el calendari el pressiona i els dos pròxims compromisos, malgrat que són el Palau Blaugrana, són molt complexos i, a més, contra el mateix equip, el València, que ve de perdre a casa després d’una pròrroga i sap que a Barcelona té una bona oportunitat per rescabalar-se.

Alonso demana confiança

“L’equip ha de sobreposar-se i pensar en l’objectiu final. En els primers partits de competició crec que la intensitat era superior al nivell tàctic. Ara crec que hi ha moments en els quals l’equip juga molt bé, però és veritat que els pics de rendiment són tan alts que les diferències amb els moments baixos són increïbles -analitzava Alonso abans del partit contra el vigent campió de Lliga-. Tenim carències, però perquè no tots els jugadors que hem fitxat s’adaptaran ràpid a l’equip i al coneixement de la Lliga i l’Eurolliga. Les crítiques que estem rebent són normals. Ho entenem, ho compartim i ho sabem, però no crec que jo ni ningú pugui desconfiar de l’equip”, va defensar.