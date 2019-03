El Barça ni es despentina a Logronyo (0-4)

Sabia que l'Atlètic de Madrid havia guanyat el dia anterior i que no podia fallar, i no ha fallat. El Barça ha resolt amb comoditat el seu desplaçament a Logronyo (0-4), on ja als sis minuts tenia la victòria encarrilada. Un golàs de Lieke Martens, retallant cap a dins i xutant a l'escaire, ha obert el marcador al minut 3, i Aitana Bonmatí, tres minuts més tard, ha ampliat l'avantatge.

Mariona Caldentey i Alexia Putellas han marcat els altres dos gols per acabar de confirmar la victòria a la Rioja. Lluís Cortés fins i tot ha pogut repartir alguns minuts de descans després d'una setmana intensa, amb compromís de Champions inclòs en terres noruegues.

El triomf manté el Barça a tres punts de l'Atlètic, que és qui mana al capdavant de la classificació de la Lliga Iberdrola.