El Barça es desperta al segon quart i supera l’Estudiantes (90-76)

El malson de la temporada passada planava sobre el Palau Blaugrana. Després de caure tres cops en pocs dies, sempre fora de casa, el Barça de Pesic es va fer fort al Palau Blaugrana i va evitar que per segon any consecutiu hi guanyés l’Estudiantes (90-76). Però va caldre anar contra corrent durant els primers deu minuts, en què un Barça del tot desdibuixat veia com la pilota no entrava a cistella. Cap rebot ofensiu ni defensiu, pèrdues de pilota constants... L’Estudiantes va arribar a col·locar-se 0-11 en el primer quart. No va ser fins pràcticament al minut sis que Pau Ribas no va estrenar el marcador blaugrana. Amb el 10-22 van marxar els de Svetislav Pesic un cop finalitzat el primer quart.

L’empenta que li va faltar a l’equip al principi la va recuperar en el segon quart. Un parcial de 6-0 va fer que els blaugranes retallessin distàncies. Dels 15 punts per sobre dels madrilenys, la màxima diferència de l’Estudiantes, els locals van passar a situar-se un punt amunt. Així i tot, el resultat al descans era de 36-39 favorable al conjunt madrileny. Malgrat el resultat, els visitants es notaven mentalment abatuts, i els locals amb la moral pels núvols. Va ser tan gran l’embranzida que els de Pesic es van distanciar en 14 punts. Un brillant Kyle Kuric, amb 11 punts, va certificar el canvi d’actitud de l’equip tancant amb un 70-59 el tercer quart.

El coixí que portaven els blaugranes dels dos últims quarts va servir per amortir el despertar dels visitants en els últims deu minuts. L’Estudiantes va tallar l’escomesa dels de Pesic i van evitar una derrota encara més dolorosa. Amb la cistella de Kuric es va arribar a la màxima diferència de tot el partit: 16 punts amunt. Gràcies, en part, a l’estel·lar actuació d’Ante Tomic amb 18 punts, sis rebots i tres assistències, amb un 24 de valoració global.

Amb una remuntada de les que fan afició, el marcador del Palau va atorgar la 19a victòria del Barça a la Lliga amb un 90-76 i el lideratge. El Barça Lassa es retrobava així amb la victòria després d’haver caigut a la pista del Fenerbahçe a l’Eurolliga. Aquesta setmana l’esperen tres partits: a l’Eurolliga contra el Gran Canària dimarts al Palau, a la pista del Bayern dijous i a la del Reial Madrid diumenge a les 19.30 h. Un partit clau per certificar la primera plaça de la Lliga.