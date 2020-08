El Barça destitueix Quique Setién i convoca eleccions per al març del 2021

Josep Maria Bartomeu ha reunit aquest matí la seva junta directiva al Camp Nou per analitzar la situació després del 2-8 que va encaixar l'equip a Lisboa contra el Bayern de Munic als quarts de final de la Lliga de Campions. Els acords als quals ha arribat la cúpula tenen pes immediat sobretot en la parcela esportiva. Com s'esperava, Quique Setién deixa de ser el tècnic de la plantilla blaugrana: la seva etapa ha durat vuit mesos. Ara, el president treballa per substituir-lo per Ronald Koeman, tot i que té companys de directiva que són més partidaris de pujar Francesc Xavier Garcia Pimienta del Barça B al primer equip. L'holandès té contracte en vigor amb la selecció del seu país i l'hauria de liquidar abans de fer el salt al Camp Nou. Si ho aconsegueix, signarà per dues temporades.

Pel que fa a la resolució del seu mandat al capdavant del Barça, i a diferència del que li preguen tant des de l'oposició com des del vestidor, Bartomeu es manté ferm en el càrrec: no dimiteix i ha anunciat calendari electoral de cara a la propera primavera. És a dir, intentarà aprovar en l'assemblea de socis compromissaris –al mes d'octubre– els comptes de l'exercici 2019/2020, amb pèrdues milionàries per la crisi del covid-19, i dilatarà la convocatòria d'eleccions perquè aquestes siguin ordinàries (i en dia de partit al Camp Nou) en relació als terminis que marquen els estatuts del club (del 15 de març al 15 de juny). Aquest calendari, per tant, posposa la presa de poder d'una nova junta fins a l'1 de juliol.