El Barça d'handbol suma la setena Copa Asobal consecutiva (22-28)

El Barça Lassa d'handbol ha guanyat la setena Copa Asobal consecutiva. Els blaugranes s'han imposat a la final a l'amfitrió, l'Ademar Lleó, per 21-28. Tot i aquest clar triomf dels catalans, s'ha arribat al descans amb només quatre gols d'avantatge per al Barça, 11-15. En el primer període, els àrbitres han ensenyat la vermella directa a l'islandès Aron Pálmarsson en una acció en què el jugador blaugrana no ha impactat en el rival.

En la represa, després d'anar-se'n en el marcador amb un clar avantatge, els jugadors locals, entrenats per Rafa Guijosa, han accelerat el ritme fins a situar-se a quatre gols dels catalans, 18-22, especialment catapultats per les aturades del porter Vladimir Cupara. Un gol de Zivan Pesic, pivotant a l'esquena de la defensa culer, ha retallat distàncies, però la resposta del Barça ha arribat amb un duríssim llançament exterior de Thimothey N'Guessan que ha restablert els cinc gols d'avantatge. En els 10 minuts posteriors, el marcador s'ha mantingut en la mateixa dinàmica, quatre i cinc gols a favor dels blaugranes, mentre l'Ademar intentava apujar la intensitat, sense èxit, per posar en risc el triomf del Barça. En el tram final, els de Xavi Pascual han eixamplat la diferència fins al definitiu 22-28.

Valero Rivera i N'Guessan han sigut els màxims golejadors dels catalans, amb sis gols cadascun, seguits de Dika Mem, que n'ha fet cinc.