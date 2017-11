El Barça d'handbol fa els deures contra el cuer del seu grup (24-32)

El Barça d'handbol ha redreçat la seva situació a la pista del RK Zagreb. Després de caure la setmana passada contra el Pick Szeged hongarès i situar-se quarts de grup, els jugadors de Xavi Pascual han acomplert l'objectiu marcat en la visita a Croàcia (24-32). Els blaugranes han dominat des del principi, tot i que el conjunt local ha retallat distàncies a l'inici del segon temps, col·locant-se a només 3 gols (18-21). Els gols de Dika Mem, que segueix en un gran nivell de forma i ha sumat 7 dianes, i la velocitat de Valero Rivera i Víctor Tomás (7 i 6 gols) han decantat finalment la balança per als catalans sense necessitat de patir davant un rival que ocupa l'última posició del grup del Barça.

L'equip entrenat per Xavi Pascual ve de guanyar a l'Asobal, on dimarts va superar el Granollers en el derbi català per 19 a 43.