El Barça donarà suport a Rubiales en unes eleccions encara sense data

Les eleccions a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) segueixen sense data ni candidats clars. La reunió d’aquest dimarts del Consell Superior d’Esports (CSD) tampoc servirà per desencallar una incògnita que s’arrossega des de mitjans de desembre, quan l’actual president, Luis Rubiales, va dir que sol·licitaria al CSD que li permetés avançar les eleccions –previstes per a l’octubre– a abans de l’estiu. Per ara, ell és l’únic candidat que ha confirmat que es presentarà, i sap que compta amb el suport del Barça. Però pot no ser l’únic, si es confirma el pas endavant d’Iker Casillas.

És una qüestió burocràtica, però també electoralista i de picaresca que arrenca uns mesos enrere, quan Rubiales va començar a notar moviment al voltant de la RFEF i va tenir la sensació que el seu càrrec podria perillar. Tot i que el president va dir, oficialment, que avançava els comicis per evitar una situació d’incertesa en un estiu en què es disputen l’Eurocopa i els Jocs Olímpics, des de l’entorn de la Federació es reconeix que la intenció és una altra: que l’oposició tingui el mínim temps possible per presentar-se.

El CSD no prendrà cap decisió fins que l'Advocacia de l'Estat no hi digui la seva

El CSD ha de validar o no la proposta. Però aquest organisme, presidit des de finals de gener per Irene Lozano, no vol saltar-se cap pas. El Tribunal d’Arbitratge (TAD) havia emès un informe no vinculant en què considerava que no hi havia motiu per avançar les eleccions. Però, fetes les al·legacions, ara considera que pot no ser vàlid i ha demanat a l’Advocacia de l’Estat que doni la seva opinió sobre si és convenient, o no, demanar un nou informe. Mentre no hi hagi resposta, no hi haurà decisió. Per tant, aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia de la reunió d’aquest dimarts, tal com avançava el portal Iusport.

El temps corre en contra dels interessos de Luis Rubiales, que volia passar per les urnes abans del 31 de març. Segons el reglament de la RFEF, des de la convocatòria fins als comicis han de passar 80 dies. En el millor dels casos, doncs, es podrien celebrar a finals de maig, encara que a la Federació comencen a veure difícil que puguin ser abans de l’estiu.

651x366 Iker Casillas / FC PORTO Iker Casillas / FC PORTO

La incògnita de Casillas

Rubiales ja ha dit que vol seguir al càrrec i per ara és l’únic que segur que optarà a la presidència. Però les últimes setmanes ha anat guanyant força l’opció que Iker Casillas, exporter del Reial Madrid i capità de la selecció que va guanyar dues Eurocopes i un Mundial, també faci el pas. Un nom mediàtic que podria dificultar les coses a l’actual president. Una proposta, en definitiva, que no agrada a Rubiales ni tampoc a clubs com el Barça.

"Nosaltres som de Rubiales", asseguraven a l'ARA aquesta setmana des de les altes esferes del club blaugrana, des d'on els comicis a la Federació se segueixen amb atenció. El Barça, però, no s’acaba de creure que Casillas pugui ser finalment el candidat i l’emplacen a anunciar públicament les seves intencions, en comptes de parlar per boca de tercers. Almenys això és el que es desprèn des dels despatxos nobles. Els últims dies també havien sonat els noms dels expolítics Mariano Rajoy i Albert Ribera. Però al Barça, com en altres esferes, no es dona cap credibilitat a aquestes opcions.

Més enllà de si es presenta o no, al Barça no li agradaria tenir Casillas com a president federatiu perquè consideren que les seves decisions no serien imparcials pel seu passat merengue. Ara bé, encara que finalment hi hagi més opcions a part de Rubiales, al Camp Nou tenen clar que el seu vot serà continuista.

El Barça havia demanat a Rubiales el VAR, renovar la Copa i la Supercopa i renovar el Comitè de Competició

En línies generals, i malgrat algunes discrepàncies en temes puntuals, al Barça estan molt contents amb la feina de Rubiales. El club havia fet algunes peticions, i el president les ha complert. Una, la implementació del VAR, a la qual s’oposava el seu predecessor, Ángel María Villar. També demanava que canviés el format de la Copa i que es busqués una solució per fer més atractiva –esportivament i econòmicament– la Supercopa. Finalment, volien canvis al Comitè de Competició. I van arribar així que Rubiales va accedir a la presidència, el 2018, forçant el relleu de Francisco Rubio quan encara quedava una jornada de Lliga. Quatre desitjos concedits. Prou motius per al Barça per mantenir-se fidel a Rubiales.