L'empresari Lluís Fernàndez Alà afirma que vol presentar-se a les eleccions del Barça

L'empresari Lluís Fernàndez Alà ha anunciat la seva decisió de presentar-se a les eleccions de la presidència del Barça de l'estiu del 2021. Fernàndez Alà, nascut a Barcelona el 1967 i resident a Sant Cugat del Vallès, seria el segon precandidat després de Víctor Font. L'expresident Joan Laporta ha explicat que treballa per tenir llesta una candidatura, però que decidirà abans de Nadal si finalment fa el pas o no.

Segons ha avançat la periodista Núria Casas a El Nacional, Fernàndez Alà es presentarà després de portar uns mesos treballant "amb un grup de gent molt barcelonista". Soci 83.168, actualment lidera l'empresa Up Catalonia, una empresa d'emprenedoria i consultoria. A Sant Cugat del Vallès ha fet carrera política participant en eleccions municipals amb Demòcrates per Catalunya. "Tradicionalment era militant d'Unió, de la branca més independentista que lluitàvem contra Duran i Lleida, i després em vaig unir amb l'Antoni Castellà", ha explicat.

En una entrevista amb Josep Cuní a la SER Catalunya, ha assegurat que no volia fer públic encara que es presenta, i que els eixos del seu programa serien "acabar amb els ismes, recuperar la pedrera, no convertir el club en una societat anònima i prioritzar el seny". "S'ha d'acabar amb nuñisme, laportisme, kubalisme... Cal estar units, l'únic enemic esportiu hauria de ser Florentino Pérez", ha afegit. "Som un grup de socis que estem treballant discretament des de fa temps. El club està massa dividit i nosaltres som l'única candidatura que podem oferir aquesta unió del barcelonisme".



A més, Fernández ha explicat que "no depenen" de cap altra candidatura ni de cap partit polític. I es considera "catalanista i apolític". "Sense deixar de banda la passió i la rauxa, al Barça és moment de recuperar el seny. Aquests enfrontaments que hem viscut darrerament entre propis barcelonistes no poden ser. Hi ha precandidatures que estan molt enfrontades i, si guanya una de les dues, el Barça ja tornarà a estar enfrontat una altra vegada" ha afegit.