El Barça femení visita el Betis sense marge de maniobra pel triomf de l'Atlètic

El Barça femení visita el Betis (13h / Gol) en la primera de les cinc finals per aspirar a guanyar la lliga. L'Atlètic de Madrid, líder de la competició, ha guanyat al camp del Sevilla (1-2) i s'escapa quatre punts en espera del partit de l'equip blaugrana.

El Barça visita un Betis de María Pry en bon estat de forma i que per mèrits propis s’ha erigit en tota una revelació, com ho demostra la cinquena posició que ocupa. L'equip blaugrana té la baixa de Line Røddik, amb una tendinopatia del tendó d’Aquil·les. S’uneix així les absències de les lesionades Leila Ouahabi i Fabiana, i d’Andressa Alves, a la Copa Amèrica. Tampoc hi seran, per decisió tècnica, Ruth, Andonova i Andrea.