El Barça femení no falla contra el Granadilla (3-1)

El Barça femení ha fet els deures en el partit contra el Tenerife Granadilla (3-1). Després de l'eliminació europea a mans de l'Olympique de Lió, l'equip de Fran Sánchez ha recuperat el campí de la victòria en un duel solvent que ha deixat resolt a la primera meitat, amb dos gols de Patri i un en pròpia porteria de Pili.

I és que el Barça ha començat el partit com un avió. Després de dues accions molt perilloses de Marta Torrejón i Vicky Losada, ha arribat el primer gol de les blaugranes. Al minut 16, Patri Guijarro ha superat Pili amb un potent xut des de 30 metres (1-0).

Les de Fran Sánchez no han aixecat el peu de l'accelerador per aconseguir un segon gol. I, en el minut 25, Bussaglia ha tret un córner que la portera visitant Pili ha introduït en la seva pròpia porteria (2-0). Sense temps per celebrar el gol, les de Tenerife han perforat la porteria de Draps després d'una rematada de Simpson (2-1). El joc ha entrat en una fase sense dominador clar, amb els dos equips repartint-se les ocasions fins que Patri ha aconseguit el seu doblet particular en el minut 43, aprofitant una pilota morta a l'àrea que ha suposat el 3-1.

A la segona meitat el Barça ha seguit concentrat per sentenciar el partit el més aviat possible. Les blaugranes han disposat d'oportunitats perilloses de marcar en les botes de Duggan, Martens i Vicky Losada, però sense fortuna en la definició.