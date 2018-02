El Barça Lassa cau a Múrcia i perd la segona posició (3-1)

El Barça Lassa ha perdut la segona posició de la lliga de futbol sala (LNFS) després de perdre a la pista de El Pozo Múrcia (3-1). Els murcians s'han avançat amb dos gols de Pito. Amb el porter jugador, Joselito ha retallat distàncies per al Barça, però l'expulsió de Ferrao, per obstaculitzar el servei del porter rival, ha acabat amb les esperances dels blaugranes. Amb superioritat numèrica, Álex ha marcat el 3 a 1 definiu per al Pozo.