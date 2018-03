El Barça goleja contra el Reus i el Liceo guanya patint a Girona

El Barça Lassa lidera amb seguretat l'OK Lliga d'hoquei sobre patins. Al clàssic contra el Reus, l'equip blaugrana s'ha imposat per un clar 6-0 amb una gran actuació de Pablo Álvarez, autor de tres gols a la primera part. El Barça ha sentenciat a la segona, amb un altre gol d'Álvarez. Lucas Ordóñez i Matías Pascual han marcat els altres gols. Ara el Barça li treu sis punts al Reus, que és tercer.

El Liceo de la Corunya, per la seva part, segueix a dos punts del Barça, amb 58 punts, després d'aixecar un 2-0 a la pista del Citylift Girona. L'equip gironí, cinquè, guanyava 2-0 amb gols de Pelicano i Palau, però els visitants han reaccionat a la segona part i s'han imposat per 2-4.

Als altres partits, el Noia ha golejat per 5-0 el Voltregà i és quart. El Caldes s'allunya del descens després de derrotar l'Alcoi per 3-2, i l'ICG Software Lleida, sisè a la classificació, no ha fallat a la pista del cuer, l'Asturhockey, per 1-5.

El Palafrugell ha empatat 2-2 a casa amb el Vic i supera a la classificació un Arenys de Munt que queda en zona de descens, penúltim, amb un partit menys.