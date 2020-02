Un equip orfe de gols a la recerca d’un golejador

En espera de rebre el permís per fitxar un davanter, cosa que no passarà abans de la setmana vinent, quan Ousmane Dembélé sigui operat de la seva lesió a Turku (Finlàndia), el Barça segueix pentinant el mercat espanyol per trobar un davanter centre. El secretari tècnic Éric Abidal, discutit i sense suport del vestuari després de la seva picabaralla amb Messi, veu com totes les portes es tanquen. Dins del Barça s’assumeix que caldrà pagar una clàusula de rescissió, ja que la normativa només permet inscriure un davanter que estigui a l’atur o jugui a Espanya. I els clubs no volen regalar en plena temporada un bon jugador. El Getafe ja li ha fet saber al Barça que si volen endur-se Ángel hauran de pagar els 10 milions de la clàusula de rescissió.

La direcció esportiva també treballa la possibilitat de fitxar el brasiler amb passaport espanyol Willian José, que després d’algunes lesions i de voler marxar aquest gener cap a Anglaterra ha quedat en una posició incòmoda a la Reial Societat. Quique Setién va dirigir-lo al Las Palmas i el considera una bona opció per reforçar la plantilla els pocs mesos, però malgrat que el club basc no s’hi posa malament, aquesta operació costa, ja que el 20% dels drets del jugador pertanyen a un fons d’inversió britànic que ha intentat sempre fer negoci amb el jugador amb un sistema complicat: li donaven l’alta a un club de la Segona Divisió de l’Uruguai, el Deportivo Maldonado, per cedir-lo als clubs que el volien. Willian José, com el davanter de l’Espanyol Calleri, mai va arribar a aquest club, propietat dels seus agents.

Menys gols i menys xuts

En espera de poder desbloquejar aquesta conversa per veure si arriba un davanter, el Barça prepara el partit contra el Betis, l'últim equip on va entrenar Setién, conscient que li cal millorar de cara a porteria. Amb el nou entrenador, l’efectivitat ha baixat encara més. Si la tercera temporada amb Ernesto Valverde ja era la menys golejadora del club en una dècada, aquests últims dies ha seguit baixant, amb dos partits en pocs dies, a Mestalla i San Mamés, sense poder marcar. Només contra el Leganés, a la Copa, el Barça va poder golejar. Sense Luis Suárez –que havia marcat 14 gols abans de lesionar-se– i amb Griezmann incapaç d’ajudar en aquesta tasca –ha marcat tres gols aquest 2020, però dos van ser a la Copa contra un rival de Segona B, l’Ibiza-Eivissa–, tot depèn d’un Messi amb pocs aliats. Ara el Barça xuta menys a porteria i marca tot just 1,66 gols per partit, quan abans, amb Valverde, la mitjana era superior als dos gols.