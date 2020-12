El Barça guanya a Eindhoven i encarrila el passi a vuitens (1-4)

Victòria còmoda del Barça contra el PSV a l'anada dels vuitens de final de la Champions femenina. L'equip que entrena Lluís Cortés ha aconseguit un 1-4 prou clar per afrontar la tornada d'aquí poc més d'una setmana a l'Estadi Johan Cruyff.

A poc més de 3 graus de temperatura, les blaugranes sortien a la gespa d'Eindhoven. Amb les jugadores arremangant-se les mànigues de les samarretes tèrmiques i saltant, l'àrbitre ha fet sonar el xiulet d'inici. Hermoso ha obert el marcador ràpid, al minut 4. Després d'una centrada de Torrejón, la portera del PSV, Sari van Veenendaal, ha sortit en fals i no ha arribat a tapar el segon pal, on esperava la davantera amb la canya preparada.

Amb un cop de cap fluix però col·locat, Hermoso ha enviat l'esfèric al fons de la xarxa. La madrilenya, que es va convertir en la màxima golejadora històrica de l'equip, té agafada la mesura als gols en els primers instants. En l'últim partit contra el Santa Teresa i ara, aquest cop també a la Champions, ha sigut l'encarregada de fer la diana del matx en els primers compassos.

Tot i que el control del partit l'ha tingut en tot moment el Barça, el PSV ha plantat cara. A la primera part no s'ha vist la millor versió de l'equip dirigit per Cortés, que ha patit bastants desajustaments en diferents sectors del camp. Les jugadores holandeses han anat a remolc, però sempre intentant mantenir una pressió alta que ha complicat la sortida de pilota de les blaugranes. La primera part ha avançat amb poques ocasions clares dels dos equips, però, en l'últim minut abans del descans, Van den Berg ha fet pujar el 0-2 al marcador al refusar una pilota que ha acabat dins de la seva porteria.

En el segon temps el Barça s'ha fet amo de la pilota. Amb dues opcions clares de Torrejón i Oshoala, les de Cortés han tingut el tercer a tocar, però cap de les dues jugadores ha acabat de finalitzar amb èxit. Una falta d'encert en els últims metres que, d'altra banda, no és gaire habitual en el conjunt blaugrana. El PSV, però, tampoc ha aprofitat les errades i ha enviat la seva ocasió més clara, de Kujpers, al lateral de la xarxa.

El PSV ha retallat distàncies en els minuts finals

La insistència del Barça ha acabat tenint premi. Oshoala ha neutralitzat el neguit al minut 66, just abans de ser substituïda per Aitana. La nigeriana ha augmentat la diferència al marcador culminant una gran jugada col·lectiva i, després d'una assistència de Torrejón, ha acompanyat amb la punta de la bota l'esfèric dins de la porteria del PSV. La davantera ha celebrat amb ràbia la seva quarta diana aquesta temporada, conscient que el seu equip la necessitava. Ja amb el 0-3 al lluminós, la pilota no s'ha desenganxat del domini de les blaugranes i així ha arribat el golàs de Lieke Martens. Hansen, pocs minuts després de sortir al terreny de joc en substitució de Mariona, ha centrat al peu de l'holandesa, que ha rematat una volea al primer toc.

Malgrat el 0-4, el PSV ha pogut dir l'última paraula. Pocs minuts abans del final del matx les neerlandeses han aconseguit retallar distàncies amb un gol de Levels. La defensa, que ha sigut l'artífex de l'acció des de l'inici en recuperar la pilota en la seva pròpia àrea, ha fet el gol de l'honor que deixa el conjunt holandès amb poques esperances però amb bon regust de boca.