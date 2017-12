El Barça B guanya, vuit jornades després (2-1)

El Barça B ha trencat una ratxa de vuit partits sense aconseguir la victòria després de derrotar l'Sporting de Gijón al Miniestadi (2-1). Els gols d'Aleñá i Arnáiz a la primera part han estat suficients per sumar els tres punts i allunyar-se una mica de la zona de descens.

El partit ha començat de la millor manera possible per als de Gerard López. Aleñá ha aprofitat un error defensiu per inaugurar el marcador i Arnáiz, al tram final del primer temps, ha fet el segon amb un xut des de l'interior de l'àrea.

A la represa, i després de perdonar el tercer, el Barça B ha vist com l'Sporting retallava distàncies amb un cop de cap d'Ález Pérez. Tot i que quedaven encara 40 minuts de joc, el marcador ja no s'ha mogut més.