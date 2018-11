El Barça Lassa passa per sobre de l'Ademar a la segona part

El Barça Lassa segueix liderant la lliga Asobal d'handbol sense perdre després de superar l'Ademar Lleó per 37-29. Tot i el recital de joc del veterà capità visitant Juanín Garcia, autor de 7 gols als 41 anys, la primera línia barcelonista, liderada pel capità blaugrana Víctor Tomás, i els laterals Dika Mem i Gilberto Duarte, amb 7 gols cada un, han estat claus en un partit on també ha brillat el porter danès Kevin Möller, amb 16 aturades (11 a la segona meitat).

Els locals han sortit endollats (9-2, m.8) amb Gilberto Duarte, Dika Mem i Victor Tomás letals. Però l'Ademar ha reaccionat amb Juanín García (13-11, m.21), obligant a Xavi Pascual a demanar temps mort

Després de la primera meitat, David Fernández ha posat per davant als lleonesos (17-18, m.31) per primera, i única vegada, en el partit. Però parcial de 5-0 ha decidit el partit. Els lleonesos començaven a notar l'esforç i nou estirada blaugrana amb dos gols seguits de N 'Guessan (31-25, m.52) han acabat per sentenciar el duel.