El Barça segueix en plena marató de partits i rep el Zamora a la lliga Asobal

El Barça Lassa rep aquest dimecres el Zamora, penúltim equip de la Lliga Asobal (20.30h), en un partit en que Xavi Pascual ha advertit que la majoria d'equips que arriben al Palau Blaugrana juguen "sense cap pressió", cosa que els converteix en "més perillosos". El Barça ha guanyat els 11 partits de lliga jugats i prepara el duel d'aquest cap de setmana contra el Nantes francès.

"Em preocupa poc el que faci el rival; el que em preocupa és que nosaltres no siguem perillosos ni estiguem concentrats en el nostre treball i que el nostre estat de tensió i concentració no sigui l'òptim", ha dit Pascual a la prèvia. Després de jugar cinc partits en poc més d'una setmana, el tècnic va donar festa a la plantilla el cap de setmana passat. "Ha anat bé el descans, perquè portàvem molts partits seguits i molts quilòmetres. En tot cas, ahir i avui ja hem entrenat matí i tarda per recuperar el ritme de competició", ha indicat.

Davant el partit contra el Zamora, on podria efectuar rotacions, el tècnic del Barça ha indicat que està disponible tota la plantilla, excepte els dos lesionats de llarga durada: Lasse Andersson i Juri Dolenec.