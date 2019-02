El Barça Lassa destrossa el Kristianstad i ja és als quarts de final de la Champions (43-26)

El Barça Lassa s'ha imposat al IFK Kristianstad per 43-26 en un partit dominat amb autoritat per l'equip de Xavi Pascual, que ha passay per sobre del seu rival gràcies a una gran defensa i un atac demolidor al contracop.

El rendiment de l'atac barcelonista amb 43 gols de 57 llançaments (75%), amb 12 gols al contraatac, amb una defensa intractable i 15 parades de Gonzalo Pérez de Vargas ha estat imparable per al campió suec. Amb aquesta victòria els blaugranes són primers del grup A. La derrota de dissabte del Vardar en la seva pròpia pista davant el Veszprém (27-29) deixa ara a l'equip hongarès com a segon classificat i únic rival del Barça, líder amb quatre punts d'avantatge, en la lluita pel primer lloc a falta de dues jornades per al final de la fase. Això obliga el Veszprém a guanyar els seus dos partits i als catalans en tenen prou sumar un punt.

El Barça Lassa, que ja coneixia el resultat del referit Vardar-Veszprém, ha sortit disposat a resoldre el xoc per la via ràpida amb una direcció magistral de Raúl Entrerríos i una sòlida defensa. Ni un temps demanat pel tècnic visitant Larss Olsson ha aturat l'allau de joc blaugrana amb onze jugadors que havien anotat dels 13 que havien entrat en joc.

Amb 21-12 al descans semblava que l'equip de Xavi Pascual sortiria relaxat. Tot el contrari ja que la bona defensa blaugrana frenava l'atac nòrdic i els contraatacs agafaven a contrapeu a la seva defensa. Aleix Gómez i Kamil Syprzak han gaudit en atac, amb sis gols per cap, convertint el partit en una festa per a un Barça virtualment primer de grup.