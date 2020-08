El Barça cau amb honor i es queda sense somni europeu (1-0)

El somni d'Europa s'ha acabat a Sant Sebastià. El Barça ha plantat cara durant els 90 minuts disputats al Reale Arena al totpoderós Wolfsburg. Les jugadores de Lluís Cortes, amb un estil de joc clar i valent, han acabat penalitzades per la manca de punteria. Dos penals no xiulats a favor de les blaugranes –un en cada part– també han condicionat molt un partit en què les campiones alemanyes, l'equip més golejador del continent, ha patit de valent.



Apostant pel joc i el control del partit, el Barça ha dominat futbolísticament des dels primers minuts del matx. La pressió després de pèrdua ha sigut un dels punts clau de l'equip de Lluís Cortés per tal de poder frenar els contraatacs del Wolsfburg . La pilota ha estat en tota la primera part enganxada a les botes de les jugadores catalanes, entre les quals una de les novetats era la titularitat de Mariona, suplent als quarts de final. Les migcampistes del Barça han accelerat o alentit el ritme de partit segons les necessitats físiques. La primera ocasió del partit, de fet, ja ha caigut de la banda culer. Asisat Oshoala , amb un xut des de la frontal de l'àrea, ha enviat la pilota al lateral de la xarxa.



Els minuts s'anaven succeint i el guió era el mateix: possessió per al Barça i tensió latent del Wolsfburg a l'espera de poder fer un contraatac. Quan només havien passat 13 minuts des que la col·legiada del partit, Katalin Kulcsár, havia permès l'inici del joc, ha arribat la primera acció de la polèmica. En un córner, la pilota, favorable al Barça, ha topat amb el braç de Kathrin - Julia Hendrich . Amb el braç totalment separat del cos, la central ha pogut refusar la pilota que, amb l'ajuda d e la seva portera, les alemanyes han allunyat el perill. L'àrbitre no ha xiulat penal, tot i les queixes tant del cos tècnic com de les jugadores blaugranes.

Massa ocasions desaprofitades



La resta de la primera part ha vist com les oportunitats s'han anat succeint, la majoria d'elles a favor de les catalanes, però sense cap encert. Això sí, l'única ocasió entre els tres pals ha sigut per part de Hurt , la davantera alemanya del Wolfsburg, que ha obligat Paños a treure la pilota sobre la mateixa línia de gol. Massa ocasions desaprofitades.



Tot i que la segona part ha començat amb la mateixa tònica de la primera, Rolfö ha aprofitat un desajust en defensa de les blaugranes per fer pujar l'1-0 al marcador. Després d'un intent de xilena de Pajor , l' extrem sueca del Wolsfburg ha aconseguit enviar la pilota al fons de la xarxa de Paños en una jugada mal defensada . El Barça, però, no ha abaixat els braços i el joc de les blaugranes no s'ha vist ressentit pel gol i el cansament físic. Oshoala (que ha estat substituïda per Aitana al minut 64) ha estat la principal creadora de perill en la resposta del Barça al gol de les alemanyes. Quan semblava que les pulsacions havien tornat a baixar als dos equips després de la diana de les alemanyes, Kheira Hamraoui ha salvat el que podria haver sigut el 2-0 sota el travesser.



Ha sigut un partit d'anada i tornada en què les de Lluís Cortés han perdonat massa. Ni les davanteres ni les jugadores que arribaven des del mig del camp, per intentar treure suc d'alguna pilota refusada, han aconseguit rematar de forma clara tot i trobar-se soles davant la portera del conjunt alemany. Aitana Bonmatí, per exemple, sola davant d' Abt ha enviat l'esfèric a la segona graderia. Ja en el temps afegit, la col·legiada no ha assenyalat, de nou, un penal a favor de les culers. Abt ha sortit amb tot a refusar i ha acabat escombrant la seva excompanya d'equip Graham Hansen . Tot i els intents a la desesperada en els instants finals , les culers no podran ser diumenge a la final de la Champions.

Cortés es queixa de l'actuació arbitral



En la roda de premsa després del partit Cortés s'ha mostrat clarament indignat i enfadat amb l'actuació arbitral: "A mi no m'agrada gens parlar dels àrbitres però vull enviar un missatge a l'organitzador de la competició. Si volem fer créixer el futbol femení ho hem de fer en tots els sentits, en tot els àmbits i en totes les persones implicades. Hi ha gent que està fent molts esforços, moltes hores de treball, molts diners i tots hem de créixer". Ha demanat a l'organització que, en els estadis en què és possible, s'usi el VAR per poder resoldre accions dubtoses: "Al final no és tan difícil utilitzar el VAR en un estadi en el qual s'utilitza cada setmana. Aquí, per estalviar-se no sé si són quatre o cinc, deu o vint mil euros l'organitzador de la competició hem jugat un partit on, amb el VAR, potser el resultat hagués estat un altre".