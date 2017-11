El Barça "lamenta" els empresonaments dels membres del Govern

Després que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela decretés presó incondicional per al vicepresident del govern català Oriol Junqueras i set consellers més, a banda de la presó sota fiança de Santi Vila, el Barça ha emès un comunicat per lamentar "els empresonaments" i expressar "la seva solidaritat amb els afectats i les famílies". El Barça considera que "actuacions com aquestes no contribueixen a construir els camins del diàleg i el respecte que sempre" ha defensat "com a entitat".

En el breu escrit de tres paràgrafs que ha fet públic, el Barça "fa una crida a la serenor" en el marc de la situació "d'excepcionalitat" que s'està vivint a Catalunya. El club que presideix Josep Maria Bartomeu "reitera" el "seu compromís amb les llibertats i els valors democràtics, per construir ponts que ajudin a resoldre aquest conflicte de manera consensuada, pacífica i política".