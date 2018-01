El Barça, l'equip que més diners va cobrar pels drets televisius del curs 2016-17

El Barça va ser l'equip que més diners va endur-se en el repartiment dels drets televisius pel curs 2016-17. Segons ha fet pública la pròpia Lliga, el club blaugrana va ingressar 146,2 milions dels 1.246,7 que va repartir als 20 clubs de primera divisió. És a dir, un 11,7% del total dels diners que van ingressar els clubs per la venta dels drets televisius, van anar a parar al Camp Nou.

El club blaugrana va sumar sis milions més que el Madrid (140,1), l'altre gran beneficiat de l'actual repartiment dels drets televisius. Els segueix, a més de 40 milions de distància, l'Atlètic de Madrid (99,2), el situat en solitari en un segon esglaó darrere dels dos grans. En un tercer nivell, i encara a major distància, s'hi troben l'Athletic Club (71), el València (67,4), el Sevilla (65,9) o el Vila-real (60,9).

L'Espanyol no arriba als 50 milions (48,9), per darrere de clubs com el Màlaga (55,6), la Reial Societat (53,5), el Celta (51,4), o el Betis (49,2). Només el Granada (44,6), el Las Palmas i el Deportivo (44), l'Osasuna (43), l'Eibar i l'Sporting (41,7) el Leganés i l'Alabès (39,3) estan per darrere dels blanc-i-blaus.

Els clubs de primera, pèrò, no ingressen la totalitat d'aquest import, ja que la pròpia Lliga els aplica una retenció -anomenada 'obligacions'- que es destina de forma proporcional a diferents entitats per tal d'ajudar als clubs de la Lliga Iberdrola, la Segona B i diferents associacions i sindicats de futbolistes, àrbitres, entrenadors o preparadors físics. En el cas del Barça, la retenció és de 10,2 milions, també la més alta de la Lliga. En el cas de l'Espanyol és de 3,4.

A la segona divisió, el Nàstic va ser el club català que més va ingressar pels drets televisius, 6,8 milions, seguit pel Girona (6,7) i el Reus (5).