El Madrid empata contra el Celta i anima la Lliga (2-2)

El Reial Madrid va relliscar ahir contra el Celta al Santiago Bernabéu (2-2) cedint dos punts que no generen incendis, però que poden arribar a ser decisius. La Lliga la guanya l’equip que abans garanteixi una regularitat sense fissures. “Perdem dos punts que tenen un valor molt gran”, explicava a peu de gespa Thibaut Courtois. Empatar contra un dels equips de la zona baixa de la classificació de la Lliga fa més gran la ferida. El d’aquesta jornada era un partit que passava desapercebut en la planificació del mes de març, a les portes d’estrenar l’eliminatòria de Lliga de Campions contra el Manchester City.

Hi havia poc a guanyar i molt a perdre, celebrant el retorn d’Eden Hazard després d’estar mesos fent treball individual a les instal·lacions de Valdebebas. El 2-2 anima la competició i deixa el Barça a només un punt del liderat del conjunt de Zinedine Zidane. Iago Aspas va admetre la setmana passada que no va forçar la cinquena targeta groga perquè creia que el seu Celta tenia opcions de competir a l’estadi madrileny. No es va equivocar.

Remuntada i gol de Mina

Els d’Òscar García van sorprendre amb una versió compacta, gestionant bé la pilota per generar perill. L’ensurt oficial va ser el gol de Fedor Smolov en una contra al minut 7, fent-se fort en una cursa en solitari per acabar superant Courtois. El Madrid va haver de posar-se la granota de treball per recuperar el tempo del joc. Toni Kroos primer i Sergio Ramos de penal van capgirar el resultat abans del tram final del partit. El Celta va aconseguir l’empat perquè va creure-hi. No va fer d’equip petit cedint la iniciativa. Santi Mina va signar el 2-2 definitiu a falta de 5 minuts per al xiulet d’Alberola Rojas.