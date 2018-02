El Barça B vol mantenir la bona ratxa contra un Nàstic necessitat en un derbi marcat per les urgències

Un Nàstic de Tarragona molt irregular en les últimes jornades visita aquest dissabte el Miniestadi (16.00 h ) per enfrontar-se a un Barça B que es troba en el millor moment de la temporada. L'objectiu de tots dos equips és clar: sumar punts per allunyar-se de la zona de descens. Els tarragonins ara mateix són divuitens amb 32 punts, només 3 més que la Cultural Lleonesa, equip que actualment marca la zona de descens. El filial blaugrana, per la seva banda, és quinzè, un punt per sobre del conjunt grana.

El partit estarà marcat pel retorn al Miniestadi de Fali, migcampista valencià del Nàstic que va estar cedit al filial del Barça fins al passat mes de gener, que va tornar a la disciplina tarragonina. El jugador de 24 anys ha explicat en roda de premsa que arriba al camp blaugrana amb la intenció "d'endur-se els 3 punts".

El Barça B arriba al duel després de la important victòria que va aconseguir la setmana passada a Lugo. Les incorporacions dels de Gerard López en el mercat d'hivern sembla que han fet efecte i els blaugranes han sumat 12 dels darrers 15 punts possibles. El filial no podrà comptar amb el central José Antonio Martínez, que estarà 15 dies de baixa per una lesió muscular a la cama esquerra que va patir en el darrer partit de lliga.

Per contra, el Nàstic de Tarragona afronta la visita al feu blaugrana després d'encaixar una dolorosa derrota contra el Saragossa al Nou Estadi. Els de Nano Rivas buscaran confirmar els símptomes de millora apuntats en les darreres jornades en un partit en el qual no podran comptar amb el davanter cedit per l'Espanyol, Álvaro Vázquez, que continua de baixa per lesió.

L'últim precedent, en el partit de la primera volta, es va saldar amb un resultat de 0-0, en un partit que en primer terme es va suspendre ja que s'havia de disputar l'1 d'octubre.