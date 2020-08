Els impulsors de la moció de censura contra Bartomeu posen en marxa una campanya de donacions

Just quan la directiva estudia com reaccionar a la decisió de Lionel Messi de no fer acte de presència als entrenaments, Josep Maria Bartomeu segueix les notícies sobre la moció de censura contra la seva gestió. Els diferents grups que s'han fet càrrec d'aquesta iniciativa han anunciat aquest diumenge que posen en marxa la campanya de donacions per dotar de múscul econòmic aquesta "moció de censura transversal" tal com l'anomenen després de les reunions dels darrers dies, on es van sumar precandidats i grups de socis.

Els grups Cor Blaugrana, Manifest Blaugrana, Dignitat Blaugrana, Senyor Ramon, SeguimentFCB, Bots Blaugranes, La Resistència del Palau i Noies Barça Twitter treballen amb el suport dels precandidats Víctor Font, Jordi Farré i Lluís Fernández Alà. Altres, com Joan Laporta i Agustí Benedito, no s'hi ha sumat. Emili Rousaud en canvi, considera que ara no és el moment d'iniciar una moció.

Donacions | En què les destinarem?



Els responsables de la Moció saben que aquesta propera setmana caldrà posar en marxa el procés per aconseguir signatures en un context únic i complicat, aquella de la pandèmia, sense partits al Camp Nou, moment quan normalment es buscaven signatures per les mocions de censura, ja que cal recollir-les físicament. La intenció dels impulsors, segons un dels portaveus, Marc Duch, president de Manifest Blaugrana, "és construir una moció transversal en què tothom serà benvingut. El context generat pel coronavirus és un hàndicap important per recollir les signatures, però en els pròxims dies presentarem unes propostes al club perquè el soci tingui totes les facilitats possibles", ha informat Duch. "Això segurament suposarà modificar algun dels procediments habituals per dur a terme una moció", ha afegit.

El club compta amb cinc dies hàbils des de dimecres passat, quan el precandidat Jordi Farré va anar a buscar la documentació per iniciar la moció, per donar el vistiplau a la sol·licitud. Per tant, la resposta hauria d'arribar a inicis d'aquesta setmana. Farré va fer el pas sense consultar-ho amb els grups de socis que també parlaven d'iniciar una, provocant algunes queixes ja que no es poden tenir oberts dos processos a la vegada de mocions. Així, al final la major part de grups opositors es van unir, amb Farré acceptant col·laborar.

Quan arribi la resposta del club, el dia següent els impulsors ja podrien anar a buscar les paperetes. A partir de llavors, comptaran amb 14 dies hàbils per recollir com a mínim les firmes del 15% del cens electoral de club (el 2013 l'assemblea de compromissaris va aprovar que s'incrementés el percentatge del 5 al 15%), poc menys de 16.000, perquè la moció pugui tirar endavant. Des del 2018, quan l'assemblea de compromissaris ho va aprovar, els dissabtes compten com a dies hàbils. En el cas que els impulsors superessin aquest 15% requerit, el club hauria de celebrar un referèndum que tan sols comportaria la destitució de l'actual junta directiva si així ho volguessin, almenys, el 66,6% dels votants.

Els grups que donen suport a la moció creuen que són necessaris 200.000 euros perquè la moció tingui opcions de triomfar, motiu pel qual anunciaran la propera setmana els punts de recollida de signatures que volen obrir, servei de missatges per anar a buscar signatures i promoció digital, aprofitant de pas la infraestructura digital (mocio2020.cat) ja creada pel grup 'Cor Blaugrana' ja abans del 2-8 de Lisboa i el pols de Messi per marxar del club.