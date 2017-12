El Barça femení necessita guanyar a Vallecas per tancar l'any al capdamunt de la classificació

El Barça Femení tanca l'any 2017 a Vallecas (16h) contra un Rayo Vallecano crescut després de donar la sorpresa fa pos dies contra l'Atlètic de Madrid. L'equip de Fran Sánchez de fet, va recuperar el lideratge de la lliga la darrera setmana gràcies, precisament, al Rayo. L'Atlètic de Madrid però, ha guanyat per 0-4 al camp del Llevant i serà el nou líder si les blaugrana, amb la baixa de Leila Ouahabi, no guanyen a un Rayo liderat per Natalia Pablos, segona màxima realitzadora del campionat, amb 8 gols.

“El Rayo està traient bons resultats a les últimes setmanes. Esperem fer un bon partit per treure els tres punts. Elles tenen un estil de joc bastant marcat, amb un sistema que porten molt de temps fent. Crec que la seva idea és que el partit no sigui fluid i intentar les ocasions que puguin tenir al contraatac" ha dit a la prèvia el tècnic blaugrana.

L'Espanyol rep el Madrid

L'Espanyol de la seva part, rep un Madrid CCF que acaba de canviar de tècnic (13h). “És una altra lliga, el Madrid és un rival directe, vindran amb entrenador nou, no sabem quin sistema trobarem però intentarem sumar els tres punts. Seria bo marxar a l’aturada de Nadal amb aquest coixí de tres punts” admet el tècnic Joan Bacardit.

Bacardit ha afegit a la prèvia que “l’equip està fent un pas endavant que cal veure aquest diumenge”. L’Espanyol és novè amb 16 punts mentre que el Madrid és catorzè amb 12.