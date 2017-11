El Barça B necessita puntuar contra l'Almeria per no caure en descens

Un Barça B necessitat rep aquest diumenge (12 h, LaLiga123) l'Almeria en un duel d'urgències, ja que tots dos conjunts es troben a la zona baixa. Si els de Gerard López no puntuen contra els andalusos, cauran en descens. El Barça B suma 16 punts, per 15 de l'Almeria, el seu immediat perseguidor, que superaria al filial blaugrana en cas de triomf a domicili.

Un fet que intentaran evitar els homes de Gerard López, que no guanyen des del passat 14 d'octubre, quan van guanyar, també al Miniestadi, un Llorca necessitat (1-0). Des d'aleshores, els blaugranes acumulen tres empats i dues derrotes, resultats que els han enfonsat a la classificació. El seu rival d'aquest diumenge no es troba gaire millor (fins la setmana passada, venia de sumar 6 derrotes i 2 empats), encara que el triomf aconseguit en l'anterior jornada (3-0 davant el Saragossa) els ha donat aire per seguir lluitant per la salvació.

"Són el segon equip d'un dels millors equips del món", ha advertit Lucas Alcaraz, tècnic de l'Almeria que s'ha desfet en elogis del seu proper rival: "Tenen jugadors de molt talent, però intentarem que aquest talent no aparegui".