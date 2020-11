El Barça ajorna un pagament pendent a Hisenda adduint que no té diners a la caixa

El Barça no té diners ni per pagar a Hisenda. Tan delicada és la situació financera del club blaugrana per la davallada d'ingressos a causa del coronavirus que ha hagut de demanar un ajornament per via judicial en el pagament de 22,7 milions a l'Agència Tributària espanyola, una quantitat corresponent a retencions pels rendiments del treball no abonades (13 milions d'IRPF) entre el 2012 i el 2015 i a una multa de 14 milions. Segons informen aquest dimarts El Confidencial i Voz Pópuli, l'exjunta directiva blaugrana va aconseguir que l'Audiència Nacional en posposés el pagament.

"La situació excepcional de la pandèmia de covid-19 ha generat una reducció substancial en els ingressos del FC Barcelona, que desenvolupa la seva activitat en un dels sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària (espectacles públics). Per això es justifica l'adopció de mesures excepcionals", va argumentar en el seu moment el club, que a més va afegir que el valor de mercat de la seva plantilla "s'ha devaluat temporalment". El Barça va presentar a l'estiu unes pèrdues de quasi 200 milions d'euros i un pressupost per al curs 2020-21 de menys de 800, malgrat que la intenció era superar els 1.000. El Camp Nou, una de les seves principals fonts d'ingressos, està tancat des de mitjans de març.

Els bancs no presten l'aval necessari

Segons els dos digitals que s'han fet ressò de la notícia, l'Advocacia de l'Estat es va oposar a concedir mesures cautelars al Barça però els magistrats sí que van ser més comprensius amb el context delicat que viu el club. Ara bé, entenen que la institució ha d'aportar garanties de cobrament: "La situació compromesa de la tresoreria del club, així com la negativa de diverses entitats financeres a concedir-li aval, no exclou la prestació de garanties en qualsevol altra de les formes admeses a dret de respondre, al seu torn, a l'import de la sanció".

Per intentar redreçar aquest moment delicat en l'apartat econòmic, la comissió gestora que presideix Carles Tusquets negocia des de fa setmanes amb els jugadors de totes les seccions i els treballadors no esportius del club un reajust salarial per esquivar el pagament a curt termini de 190 milions d'euros. Encara no hi ha acord.