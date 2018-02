El Barça pateix de valent per guanyar a Ipurua (0-2)

El Barça s’ha posat la granota de treball i ha patit de valent, però s’ha endut un triomf de gran valor del camp de l’Eibar, trencant la ratxa de dos empats consecutius, arribant a 31 partits oficials sense perdre i deixant l’Atlètic de Madrid lluny a la classificació (0-2).

Els homes d’Ernesto Valverde, just abans de visitar l’oest de Londres, una zona elegant, per jugar contra el Chelsea, s’han tacat del fang d’Ipurua, en un duel molt complicat ja que l’equip de José Luis Mendilibar ha fet molt de mal a un Barça que ha guanyat en ser més efectiu. Valverde, malgrat el retorn de la Champions, no ha reservat els titulars, sortint amb tots els titulars, començant per un Piqué recuperat al costat d’Umtiti, el mig del camp de les grans ocasions i el suport de Paulinho, la novetat per davant de Coutinho.

100 GOLS en lliga de Luis Suárez

L’Eibar, amb el seu joc agressiu però honest, obrint les bandes i deixant-se l’ànima, ha posat contra les cordes un Barça en que els centrals i un Ter Stegen una mica imprecís han evitat el primer gol local als primers minuts. Els primers minuts han estat angoixants per als visitants, fins que en una de les poques ocasions en que la defensa local s’ha distret, Messi ha pogut trobar sol Suárez i l’uruguaià no ha fallat. El gol als 16 minuts ha calmat un Eibar que fins al descans, ha perdut grapa, tot i que el Barça, ferm en defensa però amb molts problemes per sortir amb la pilota jugada, tampoc ha portar perill, més enllà d’un xut al pal de Messi.

Messi, en acció contra l'Eibar / EFE

A la segona l’Eibar hi ha tornat, acostant-se un i altre cop, per les bandes i amb xuts llunyans. Però a mitjans de la segona part, el xilè Orellana, un dels més destacats del partit, ha vist la vermella després de veure una groga estúpida per colpejar la pilota allunyant-la, fet que ha deixat l’Eibar en inferioritat numèrica. Valverde ja havia donat minuts a Coutinho per Iniesta, per protegir al capità, i després ha donat galons a Aleix Vidal, per un Paulinho sense pes.

13 xuts al pal de Lionel Messi a la lliga

Amb un home més, el Barça ha intentat tenir la pilota, però l'Eibar, irreductible, ha seguit atacant, tot i que mai ha pogut superar el mur format per Umtiti i un Piqué espectacular. Als 85 minuts, Aleix Vidal ha gaudit de la millor ocasió per sentenciar, però Dmitrovic ha evitat el gol després d'una bona jugada d'un Messi massa sol en atac, sense el suport de Paulinho primer, ni un Coutinho encara en procés d'adaptació després. Si Vidal ha fallat però, Alba, no. Un canvi de joc de Coutinho l'ha aprofitat Messi per xutar i el refús l'ha aprofitat un Alba sempre ofensiu per tancar la carpeta del partit. D'una vila petita, el Barça passarà a una gran capital. De la lliga a la Champions. De l'Eibar al Chelsea. Escenaris diferents per posar a prova a un equip que sap guanyar també quan no té el millor dia.