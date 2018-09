Un Barça amb peus de fang cau al camp del cuer (2-1)

Malgrat marcar primer, el Barça va oferir a Leganés la pitjor cara d’una temporada, caient contra un equip que fins ara portava tot just un punt. Al camp del cuer, el Barça va esquerdar-se, convertit en un gegant amb peus de fang sense estabilitat, destinat a caure cada cop que Valverde fa rotacions. Els símptomes que ja s’havien vist a Anoeta, van esclatar a Butarque amb un partit en què, sense joc ni solucions, el Barça va ser derrotat, sobretot, pels seus errors. Pels seus pecats. I per un equip amb el cor més gran.

El Barça és com un gegant bondadós, d’aquells que a les rondalles per a vailets no vol trepitjar els nens petits. I a l’esport modern, no pots tenir pietat dels rivals durant el partit. Cal golejar, cal decidir. No pots deixar de posar la cama fins que l’àrbitre xiula el final o el rival treu la bandera blanca. A Butarque, algunes de les alarmes que ja s’havien encès a Anoeta o contra el Girona van sonar més fort que mai quan el cuer, tot cor, va saber entendre que, ara mateix, els defenses centrals del Barça són dels més lents de Primera. Quan toca aturar contres i atacs verticals, el Barça s’esquerda i es trenca en dos trossos. Piqué, Umtiti i Vermaelen, titular per primer cop aquesta temporada jugant al lateral, van ser mortificats pels jugadors d’un Leganés que portava tot just un punt, en les primers jornades. Però l’equip madrileny, superat fins al 0-1 de Coutinho, va poder reaccionar bàsicament perquè el Barça el va convidar a fer-ho. Sense la indolència blaugrana, el Leganés hauria estat una joguina en mans d’un Barça milionari que va ser crucificat en una ciutat obrera com Leganés. I el que va portar l’equip de Valverde al seu calvari particular van ser, precisament, els seus propis pecats.

Valverde va seguir fidel als seus plans. Aquesta jornada entre setmana era ideal per fer rotacions, que van arribar per primer cop a jugadors importants com Luís Suárez. També Jordi Alba va veure el partit des de la banqueta, mirant com sobre la gespa, vestit de curt, els seus companys provaven un sistema nou. Malgrat que tancava amb quatre defenses, amb Vermaelen al lateral esquerra, en fase ofensiva Sergi Roberto pujava tant per la dreta que el Barça passava a jugar amb tres defenses. A dalt, Munir, en la seva primera titularitat, jugava per la dreta creant espais per a Messi, omnipresent en uns primers minuts de clar control blaugrana. De sortida, el Barça va ser exactament allò que hauria de ser, el Barça: control del joc, de la possessió, amb agressivitat i intensitat. El Leganés, espantant, es va atrinxerar a la seva àrea, veient com el Barça l’anava mortificant xutant des de fora de l’àrea. No era una mala idea, invitar els jugadors locals a sortir del seu cau per bloquejar els xuts, per crear espais. Però no va caldre, ja que en un d’aquests xuts, Munir, llest, va arrossegar dos centrals madrilenys amb una cursa cap al cor de l’àrea, i va generar així un espai a la frontal que Coutinho, amb un gran xut, va convertir en el 0-1.

Disparant des de lluny, amagant la pilota al rival i amb Messi trobant-se un i altre cop amb Coutinho, el Barça semblava tan feliç que va caure en el parany de sentir-se intocable. Però poques coses agraden més, a la vida, que poder estirar les orelles i prendre el pèl a aquells que són més rics i tenen més sort a la vida que tu, i el Leganés estava disposat a tractar el Barça tal com va fer-ho amb el Madrid l'última temporada, quan el va eliminar de la Copa. Pellegrino va ordenar pressió alta, per tot el terreny de joc, portant el partit al terreny de l’èpica, del contacte físic. I el Barça no es va sentir còmode en cap moment, en aquest escenari. L’equip de Valverde, de fet, ha perdut la capacitat de sentenciar els partits, de golejar quan toca, de forma preventiva, per evitar reaccions com aquella del Leganés. El Barça és ara mateix un equip incapaç de jugar igual tot el partit.

540x306 L'alegria dels jugadors del Leganés contra el Barça / EFE L'alegria dels jugadors del Leganés contra el Barça / EFE

Dosifica el talent, però en cada partit, sempre, en algun moment, pateix massa quan els rivals s’hi posen. Al final de la primera part, el Leganés ja va anar donant feina a Ter Stegen, aprofitant que Vermaelen està lent, per fer de lateral. Però a més, estava sol, ja que Dembélé, fora del partit, no va baixar per ajudar-lo.

El Leganés va anar punxant el Barça, per acabar pispant-li la cartera en una segona part en què en dos minuts el Barça va passar d’anar guanyant a rebre dos gols. El primer, en una jugada en què van fallar tots els defenses, tant Sergi Roberto, com els centrals. La rematada d’El Zhar va superar un Ter Stegen que pocs segons després veia com Piqué perdia una pilota de forma incomprensible, fet que va permetre a Óscar fer el 2-1.

El gol va servir per veure que el Barça anava despullat, en el fons. Umtiti va perdre els papers, veient una groga i discutint amb Busquets, i Messi es va anar angoixant envoltat de jugadors d’un Leganés disposat a deixar-se l’ànima en cada jugada, enviant la pilota a En-Nesyri, que es feia un fart d’anar amunt i avall, mortificant un Barça tan gris, tan perdut, que Valverde, com a Anoeta, va haver de refer l’equip titular, admetent el fracàs de les rotacions, fent entrar Suárez, Alba i Malcolm. Amb els canvis, Coutinho i Rakitic van topar amb dues grans aturades de Cuellar, però a Butarque es passejava un Barça derrotat, despullat, destinat a viure de les individualitats d'uns jugadors que en aquesta ocasió van topar amb el porter rival. Aquells que entren des de la banqueta, segueixen sense fer mèrits. I els titulars semblen cansats d'haver de patir cada dia, sense sentenciar els partits còmodament, patint una derrota, a Butarque, convertida en la més dolorosa des de Roma.