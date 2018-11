El català Llorenç Gómez, millor jugador del món de futbol platja

El català Llorenç Gómez, davanter de l'equip de futbol platja del Barça, ha estat escollit com el millor jugador del món durant la cerimònia dels Beach Soccer Stars de Dubai, una gala anual organitzada per la Beach Soccer Worldwide. El premi es decideix amb els vots dels capitans i els seleccionadors de tots els combinats nacionals. El català, guanyador del guardó d'entre una llista de 50 nominats, va recollir el premi de mans d'un altre integrant de la disciplina barcelonista i una llegenda del futbol platja, el gallec Ramiro Amarelle.

Gómez ha rebut el premi pel seu bon rendiment amb la selecció espanyola, subcampiona d'Europa aquest any. El Barça, secció que participa de forma puntual en tornejos, no ha jugat partits aquest 2018. Dijous passat Llorenç Gómez va anar al Palau Blaugrana per presenciar, des de la llotja del pavelló, l'estrena del Barça Lassa de futbol sala a l'Elite Round. El directiu responsable de la secció, Josep Ramon Vidal-Abarca, va donar-li una placa per celebrar la fita.