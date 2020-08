Un positiu per covid-19 entre els jugadors del Barça que preparen la temporada vinent

El Barça també ha anunciat un positiu per covid-19. Després de les proves PCR fetes ahir dimarts a la tarda al grup de nou jugadors que avui havien d’iniciar la pretemporada, un d’ells ha donat positiu. L’afectat és asimptomàtic, es troba bé de salut i està aïllat al seu domicili, és a dir, no és cap jugador dels que estan preparant la Champions.

El club n'ha informat les autoritats esportives i sanitàries competents. A més, s’han rastrejat totes les persones que van tenir contacte amb el jugador per fer-los les proves PCR corresponents.

El Barça no és l'únic club que ha anunciat un cas les últimes hores. Els equips de futbol van preparant ja la temporada vinent i, tal com exigeix la Lliga, per començar s'ha fet un test a tots els futbolistes, membres del cos tècnic i persones de l'entorn més proper dels professionals. El Barça, com que segueix viu a la Champions, ha dividit la plantilla en dues. D'una banda, la major part de futbolistes treballen pensant en el partit de divendres a Lisboa. I, de l'altra, nou jugadors ja preparen la temporada vinent, alguns d'ells fitxatges nous com el portuguès Trincão, el brasiler Matheus o el canari Pedro, i els altres, jugadors que tornen de cessions com Rafinha, Carles Aleñá, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué, Juan Miranda i Oriol Busquets. I ha sigut un d'aquests jugadors qui ha donat positiu.

Dembélé viatja a Lisboa

Els jugadors convocats per jugar la Champions volen demà cap a Lisboa envoltats de fortes mesures de seguretat per evitar patir casos, tal com els ha passat a l'Atlètic de Madrid, qui demà jugarà sense Correa i Vrsaljko, que van donar positiu i s'han quedat a Madrid. Setién s'emporta 26 jugadors, un d'ells encara sense l'alta mèdica (Dembélé) i un d'ells, Braithwaite, que acompanya l'equip malgrat no poder jugar, doncs no està inscrit. A més, entren a la llista 9 jugadors del filial, Iñaki Peña, Riqui Puig, Ansu Fati, Ronald Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis i Jandro. Arturo Vidal, exjugador del Bayern, serà l'encarregat de parlar amb la premsa abans del partit.

Onada controlada de positius al futbol

Altres clubs també han anunciat positius, com l'Espanyol, el Celta de Vigo (dos casos), el València (dos casos), el Betis, el Las Palmas, el Granada, l'Osca (dos casos), el Mallorca o l'Alabès. Tots els clubs han confirmat que els afectats es troben en bon estat de salut, estan aïllats i segueixen els protocols de seguretat.