Un Barça B en ratxa lluny del Miniestadi visita el Llorca

El Llorca, penúltim classificat de la Segona Divisió amb només 18 punts en 30 jornades i que acumula 14 jornades sense guanyar, rep aquest dissabte un Barça B que té una oportunitat d'or per augmentar a sis el nombre de partits sense perdre lluny del Miniestadi (18 h).

El filial, doncs, té una bona oportunitat per allunyar-se una mica més del descens, que té a quatre punts a l'inici de la 31a jornada. Gerard López no podrà comptar amb Carles Aleñá, que s'ha estat entrenant amb el primer equip durant la setmana i que no ha entrat a la convocatòria.

No és l'única baixa destacada per al Barça B, ja que tampoc jugaran els lesionats Marc Cardona, Jose Arnaiz, Íñigo Ruiz de Galarreta, Oriol Busquets i Ferran Sarsanedas.