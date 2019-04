Ter Stegen: "Quan vaig caminant per Barcelona la gent em demana el triplet"

Marc-André ter Stegen, porter del Barça, és el padrí de la 15a edició del llibre de relats solidaris de periodistes esportius. Aquest any, els fons recollits es destinen a la Fundació Pare Manel, que va acompanyar el porter del Barça perquè veiés la feina que fa amb els joves de Nou Barris. Les imatges de la visita apareixen al recull. En les anteriors 14 edicions, el llibre ha recaptat més de 800.000 euros. Es pot comprar a tots els centres d'El Corte Inglés.

Ter Stegen ha explicat que "és una iniciativa molt bonica". "És un honor per a mi formar part d'aquest projecte. El pare Manel m'ha explicat la feina que fa, i m'agrada poder ajudar-lo. Amb un gest petit es poden canviar coses. Poques persones poden fer molt. La Fundació Pare Manel m'ha ensenyat que jo puc compartir la sort que tinc amb molta gent. Ja soc una persona més de Barcelona, així que si puc ajudar, vull fer-ho". El porter ha recordat: "Quan era petit, vaig començar en camps de futbol on no importava el color de la pell dels nens, on havien nascut... Era un joc de nens. I aquesta és la feina que s'ha de fer en llocs com Nou Barris... Espero que la Fundació Pare Manel pugui canviar moltes vides". L'alemany ha dit: "M'ha sorprès la dimensió del Barça i com pot ajudar a canviar vides. Aquest llibre és un primer pas, però vull fer més coses per ajudar, per tornar a la gent l'estima, per ajudar gent jove".

En metro i caminant per la ciutat

Ter Stegen ha explicat que de vegades s'ha sorprès perquè la gent el consideri "normal" per anar en metro o caminar pel centre de la ciutat. "Soc un paio normal, només vull estar en un cafè tranquil. El metro realment va molt bé per anar per la ciutat". Ter Stegen, que ha arribat a l'acte caminant, ha dit entre rialles: "Vull una vida normal i la gent a Barcelona respecta molt, tot i que alguns m'han demanat guanyar el triplet".

Les paraules del pare Manel

El pare Manel ha explicat: "Vaig tenir la sort fa 40 anys de ser enviat a fer de capellà als barris on encara treballo. Llavors anava molt a la presó Model i, veient els joves, sense sortida, pensava que acabarien a la presó. I vaig començar a fer projectes per evitar-ho, i l'esport és una eina clau. Ens ha tocat la loteria sense comprar números amb aquest projecte. Aquest llibre ens ha salvat el pressupost de l'any vinent, que no el teníem clar. Tenim més de 20 equips federats amb nanos del barri entrenant-se o jugant, quatre equips de bàsquet... Els diners d'aquest projecte els destinarem als equips esportius. Per exemple, tenim equips de futbol sala que juguen al pati de la presó per humanitzar els presos".

"Sempre és millor jugar amb Messi que contra Messi"

Quan li han preguntat sobre l'actualitat esportiva, Ter Stegen ha explicat: "Tenim una gran oportunitat aquesta temporada a la Champions, però primer penso en els tres partits de Lliga". El porter ha explicat que "sempre és millor jugar amb Messi que jugar contra Messi". "Potser és millor buscar-se un equip que no jugui la Champions abans que jugar contra Messi", ha dit entre bromes, ja que el presentador de l'acte, Sergi Mas, li ha ofert fitxar per l'Espanyol. "No, segur que no", ha respost el porter.

Ter Stegen ha admès que "va costar una mica celebrar el 2-0, que era un gol molt important, ja que era una errada d'un porter". "I saps que et podria haver passat a tu". Finalment, sobre la Champions, ha dit que "Guardiola i el City no han fracassat". "A la Champions la diferència entre els grans equips és molt petita, perdre així li pot passar a tothom. A la Juve, per exemple. Estic content de ser a semifinals, però no hi ha favorits contra el Liverpool".