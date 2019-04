Un Barça de rotacions abans del United

El partit contra l’Osca a l’estadi d’El Alcoraz d’avui a la tarda (16.15 h, BeIN LaLiga) és una pedra incòmoda en el camí d’un Barça immers de ple en l’eliminatòria dels quarts de finals de la Lliga de Campions contra el Manchester United. “El calendari està molt ajustat, vam jugar dimecres contra el United i ens hi tornarem a enfrontar dimarts. Per tant, aquest dissabte hauré de fer canvis”, va avisar Ernesto Valverde en la roda de premsa prèvia al partit contra el conjunt aragonès. Les seves paraules es van confirmar un parell d’hores després, quan el Barça va donar a conèixer una llista de convocats inèdita aquesta temporada a la Lliga.

A banda de les conegudes baixes per sanció de Luis Suárez i Gerard Piqué, Ernesto Valverde ha deixat fora de la convocatòria per decisió tècnica Leo Messi (ja recuperat del dur cop de Smalling que va rebre a Old Trafford) i Sergio Busquets. Tampoc hi seran Ivan Rakitic, absent en l’entrenament d’ahir per febre, i Sergi Roberto, que té una sobrecàrrega al bessó de la cama esquerra. Sis baixes del teòric onze de gala del Barça que deixaran lloc a un esquema ple de rotacions i canvis.

Wagué, del filial, podria ser titular

Per completar la llista plena de baixes, Ernesto Valverde compta amb tres futbolistes del filial: el lateral Moussa Wagué, el migcampista Riqui Puig i el davanter Abel Ruiz. De tots tres, qui té més opcions de sortir d’entrada és el defensa senegalès, fitxat aquest estiu pel Barça procedent del KAS Eupen belga i internacional amb la selecció del seu país, amb la qual va disputar el Mundial de Rússia. Amb experiència a la lliga belga i a l’Europa League, Wagué podria jugar des del principi al lateral dret, mentre que Nélson Semedo jugaria de lateral esquerre, una posició que ja ha ocupat en alguna ocasió aquesta temporada, com en l’anada dels quarts de final de la Copa al Sánchez Pizjuán, en un partit en què el tècnic blaugrana també va fer moltes rotacions.

El centre de la defensa, malgrat que Clément Lenglet sí que està convocat, segurament estarà format per Samuel Umtiti i Jeison Murillo, que tan sols ha disputat dos partits (tots dos a la Copa) amb la samarreta del Barça des que va ser fitxat al mercat d’hivern. El jove central francès de 19 anys Jean-Clair Todibo ha entrat per primer cop en una convocatòria per a un partit de Lliga, però difícilment serà titular. Todibo sí que podria tenir minuts, perquè Valverde el vol veure en una competició de primer nivell: fins ara només ha disputat alguns minuts a la Supercopa de Catalunya, on va mostrar bones maneres però se’l va veure molt faltat de ritme. Ahir, el tècnic basc va admetre que podria tenir els seus primers minuts contra l’Osca i també va confessar que el veia jugant de central, més que de pivot, una posició que va ocupar durant una estona en l’esmentada Supercopa catalana.

El mig del camp també serà una incògnita. El tècnic blaugrana podria optar per fer jugar Arturo Vidal de pivot i Carles Aleñá i Arthur d’interiors. A la davantera, sense Leo Messi ni Luis Suárez, Malcom, Kevin Prince Boateng i Philippe Coutinho són els que tenen més opcions de sortir d’entrada, mentre que Ousmane Dembélé esperarà el seu torn a la banqueta per recuperar ritme després de rebre l’alta mèdica dimarts i, així, acumular minuts abans de la visita del Manchester United, la principal prioritat aquests dies per davant d’una Lliga a tocar.