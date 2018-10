El Barça segueix sense poder mantenir la porteria a zero

Dels onze partits oficials d’aquesta temporada, el Barça només ha estat capaç de mantenir la porteria a zero en tres ocasions. El que temps enrere era una virtut, la solidesa defensiva, està sent una de les mancances de l’equip en aquest inici de temporada. De fet, ja en porta nou en contra a la Lliga, els mateixos que va encaixar el curs passat en tota la primera volta.

A València el club xe en va tenir prou amb 75 segons per foradar la porteria de Ter Stegen, que aquesta temporada ja ha hagut de recollir dotze vegades la pilota del fons de la seva porteria. Una mitjana per sobre del gol per partit.

L’aspecte defensiu preocupa al vestidor i a l’entrenador. De fet, en Lliga, el Barça ha anat al darrere en el marcador en els últims sis partits, sigui a l’inici o bé en algun dels moments de l’enfrontament -Osca, Reial Societat, Girona, Leganés, Athletic Club i València-. A més a més, en cinc dels onze partits oficials d’aquesta temporada, els blaugranes han començat perdent -contra el Sevilla a la Supercopa, i en Lliga davant l’Osca, la Reial Societat, l’Athletic Club i el València.

“Ens cal confiança al darrere”

“Començar amb un gol en contra tan aviat ens ha trastocat els plans”, va reconèixer Gerard Piqué, que va entonar el mea culpa i va dir, sense embuts, que l’equip ha de “millorar” en tots els aspectes. “Quan entres en aquesta dinàmica, cada vegada que t’arriben et marquen. En línies generals hem d’agafar més confiança al darrere i encadenar partits sense encaixar. Som un equip ofensiu, però també necessitem ser solvents en defensa”, afegia.

La falta de solidesa al darrere ha provocat que als blaugranes ja se’ls hagin escapat nou punts a la Lliga, tots de manera consecutiva. El Barça fa quatre partits que no guanya i ha sumat 3 punts de 12, fet que ha provocat que aquesta jornada hagi perdut el liderat.