El Barça cau a la tercera posició dels clubs que ingressen més diners

El Manchester United de José Mourinho és el club que ingressa més diners del món, repetint en la primera posició del rànquing per segona temporada. El conjunt anglès -que va guanyar l'Europa League- va patir una petita davallada de 13 milions en els ingressos ordinaris -els traspassos no es comptabilitzen-, però tot i això és manté com a líder. Així es desprèn de l'estudi que realitza cada any la consultora Deloitte, i que situa el Reial Madrid com a segon club, avançant el Barça. Els blancs fan un salt important gràcies a la Champions i la Lliga, que els permeten ingressar 54 milions més que el curs passat i arribar fins als 675 milions. El Barça també creix, però a un ritme inferior, col·locant-se en els 648 milions d'ingressos.

Deloitte no compta les operacions de venda dels jugadors, i se centra en els ingressos estructurals de les entitats analitzades. La gran diferència entre el United i el Barça és en l'àrea comercial, on gràcies als acords amb Chevrolet i la gran implantació a l'Àsia, els d'Old Trafford són líders superant els blaugranes en gairebé 30 milions. A més, el Barça s'ha estancat en els 296 milions en aquesta parcel·la, un fet que posa de relleu l'estudi. Això sí, Deloitte avisa que aquest curs el club presidit per Josep Maria Bartomeu, que té pressupostats més de 700 milions en ingressos ordinaris, competirà per la primera plaça.

Per darrere dels tres primers classificats s'hi troben força lluny Bayern Munic i Manchester City, que s'han estancat aquest curs. Un dels equips que fa un pas endarrere és el PSG, que va ingressar 35 milions menys. Aquest estudi però, va ser previ al fitxatge del brasiler Neymar per als parisencs, una operació que tindrà un impacte molt gran de cara al proper treball de camp de Deloitte. Els qui més creixen, en canvi, són el Juventus, desè classificat amb 405 milions d'ingressos i una millora de 65; el Tottenham, onzè, amb 76 milions més; el Leicester, catorzè, i 99 milions més; l'Inter, quinzè, amb 82 milions més.

Els equips anglesos milloren posicions, i tenen 10 clubs entre els 20 que més diners ingressen, dos més que la temporada passada.