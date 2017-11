El Barça passa el tràmit i ja és a quarts de la Champions femenina (3-0)

Com era d'esperar, el Barça Femení ha complert amb les expectatives i ha derrotat al Gintra Universitetas per 3-0, en un partit sense massa història on les blaugranes han sigut superiors en tot moment i han completat una eliminatòria impecable amb un total de 9-0 gràcies als sis gols de renda del partit d'anada a Lituania.

En un partit sense massa història, les de Fran Sánchez no han tingut rival i han dominat la possessió de la pilota des del primer minut amb bones ocasions en l'inici del partit, que no s'acabaven de transformar en gol. La més clara en la primera mitja hora, una rematada a boca de canó de Toni Duggan que ha acabat refusant a corner la defensa lituana. La davantera anglesa ha estat molt activa durant la primera meitat, rebent d'esquena a porteria i participant en el joc col·lectiu de l'equip.

El Gintra ha buscat durant els 90 minuts un joc molt directe sense massa elaboració, però s'ha trobat amb una defensa blaugrana molt sòlida i segura, que tallava qualsevol intent d'arribada a l'àrea catalana. El primer gol del partit ha arribat al minut 34 després d'una centrada de Mariona Caldentey que ha rematat de cap Alexia Putellas.

Dos minuts abans del descans Duggan ampliava la distància al marcador i marcava el segon gol rematant d'esperó una centrada de Bussaglia des de la banda dreta, en una jugada precedida per un corner. Una banda dreta que ha estat molt activa durant tot el partit amb la presència tant de Mariona Caldentey com d'Andonova.

El conjunt lituà ha començat la segona meitat amb una pressió alta de la sortida de pilota de l'equip blaugrana i ha donat lloc a la millor ocasió del partit de les visitants amb un xut des de la frontal de l'àrea que ha pogut refusar la portera Laura Ràfols.

Aquesta pressió del Gintra s'ha anat diluint i de mica en mica s'ha tornat a la tònica dominant de les de Fran Sánchez, que no han donat opció a les lituanes fins al xiulet final. Al minut 75 ha arribat el tercer i definitiu gol del Barça després d'una rematada en pròpia porta de la jugadora Alekperova.

El Barça, per tant, es classifica per tercera vegada consecutiva pels quarts de final d'una competició de la qual va assolir el millor resultat la temporada passada en caure eliminades a les semifinals pel Paris Saint-Germain.