El Barça visita el Maccabi per seguir generant il·lusió

El Barça Lassa de bàsquet visita la pista del Maccabi Tel Aviv en el moment més dolç de la temporada (20 h, Movistar+). Els blaugranes posen a prova el seu estat de forma i la capacitat de generar il·lusió. L’afició creu en l’equip a còpia de victòries. És el millor argument per tancar definitivament l’última etapa de la secció, marcada per la frustració d’un projecte fins ara estancat. El temps ha fet que Svetislav Pesic toqués la peça adequada per fer funcionar el grup. El Barça s’apropa a la seva versió de la Copa del Rei de Gran Canària. Tot el que sigui recordar aquell equip són bones notícies.

Els blaugranes fan bon bàsquet perquè han recuperat el sacrifici defensiu i la circulació de pilota. Sense l’encert hauria sigut impossible situar-se amb una ratxa de 10 victòries consecutives, 5 de les quals a l’Eurolliga, la millor de la competició. Ocupar una de les places de play-off és una possibilitat cada vegada més real. És el gran objectiu de la temporada. La Lliga Endesa i el lideratge, amb campionat d’hivern inclòs, són símptoma que les coses s’estan fent bé a Europa. “Ara estem en una situació en què arribar a la següent fase del torneig només depèn de nosaltres. Tenim encara molts partits al davant: rebem a casa el CSKA i el Baskonia, i visitem pistes com la de l’Olympiacos, el Fenerbahçe i l’Efes”, va dir ahir Pesic per refredar possibles eufòries.

Cap fred i bones sensacions

El Barça és sisè a la classificació general, amb un bagatge d’onze victòries i set derrotes, el mateix que el cinquè de la llista. L’entrenador vol treballar des de la professionalitat i amb el cap fred. Tel Aviv sempre és una data calenta del calendari. “Juguem a Tel Aviv, en un pavelló que estarà ple, amb una afició que és coneguda per la pressió que fa sobre els equips rivals”, assegura, i recorda que dies enrere el conjunt local va guanyar el CSKA Moscou. Superar els russos pot significar una empenta anímica per al Maccabi, que recupera el base Jeremy Pargo després d’una llarga lesió. “Crec que després d’aquell triomf l’equip i els aficionats pensaran en la possibilitat d’arribar als play-off. Serà un partit molt dur i ens hem de preparar bé. Ells han millorat la seva agressivitat en camp propi. Ara són més atlètics, busquen més la possessió de pilota i li donen molta intensitat al joc”, va explicar Pesic. L’entrenador culer té disponibles tots els jugadors. Kevin Séraphin va tornar a entrenar-se ahir un cop superada la lesió que va patir a l’últim partit.